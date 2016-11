Vicente Moreno: «L'Alabès és un equip en majúscules de Primera Divisió»

L'entrenador es pren molt seriosament el duel de Copa del rei de demà (21 hores)

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 17:18

Vicente Moreno, entrenador del Nàstic, assegura que el seu equip es prendrà amb la màxima seriositat la Copa del Rei. Demà, el conjunt tarragoní rebrà la visita de l'Alabès, equip de Primera Divisió, i que també anirà a per totes. «Volem fer un bon partit i tenim interès, si pot ser, a passar l’eliminatòria», ha detallat aquest migdia.



Sobre el duel, el tècnic ha manifestat que «és bonic per a nosaltres i per als aficionats poder passar de ronda per poder enfrontar-nos a un altre equip de Primera Divisió, i també és un avantatge per al club».



Del rival ha apuntat que «l’Alabès és un equip en majúscules de Primera Divisió, tot i que no se li dona tota la importància perquè va estar la temporada passada a Segona Divisió».



Manolo Reina ja compta amb l'alta mèdica, i Vicente Moreno pràcticament ha confirmat que entrarà a la convocatòria. «Sempre és una possibilitat. Entrarà a convocatòria, ja que està en bones condicions, to ti que no està al cent per cent», ha dit.



Vicente Moreno ha promés que «intentaré posar el millor equip tenint en compte que hi ha un altre partit diumenge. Tenim jugadors per poder gestionar el minutatge».