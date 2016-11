La Volta Ciclista a Catalunya passarà per Valls el 24 de març

Es farà una sortida neutralitzada pels carrers de la ciutat, amb sortida al carrer Francesc Gumà i Ferran fins al carrer dels Molls de l’estació

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 21:25

La 97ena edició de la Volta Ciclista a Catalunya tornarà a Valls aquest proper divendres 24 de març. Així ho van expressar durant el vespre d’aquest dimecres el regidor d’esports de l’Ajuntament de Valls, Eduard Gonzàlez, i el Director General de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris. La Volta ha anat guanyant progressivament en prestigi i en l’actualitat està inscrita a la UCI World Tour, la màxima categoria de curses ciclistes mundials.



A més, cal destacar que aquesta serà la 17ena vegada que Valls es convertirà en l’escenari d’un acte dintre la Volta Ciclista a Catalunya. La capital de l’Alt Camp acollirà fins a dues arribades i un total de dues sortides de la ronda catalana durant els propers quatre anys.



Pel que fa al recorregut, es farà una sortida neutralitzada pels carrers de la ciutat amb sortida des del carrer Francesc Gumà i Ferran fins arribar al carrer dels Molls de l’estació, passarà per la carretera del Pla fins la Font de la Manxa, continuarà pel carrer Anselm Clavé i d’aquí s’arribarà a l’N-240 fins l’Hotel Fèlix, on es posarà de el cronòmetre de l’etapa en marxa. La sortida serà entre les onze del matí i les dotze del migdia i hi haurà restriccions de trànsit durant tot el mateix matí.



La Volta, amb més de cent anys d’història, és una de les curses per etapes més antigues del món. La seva primera edició es va celebrar l’any 1911, molt propera temporalment a altres grans curses ciclistes del món com el Tour de França (1903) o el Giro d’Itàlia (1909). Durant tot aquest temps, la Volta s’ha celebrat gairebé de manera ininterrompuda i només es va aturar durant els anys de la Primera Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. En el palmarès destaca Mariano Cañardo com el ciclista amb més victòries, guanyador en set ocasions els anys 1928, 1929, 1930, 1932, 1935, 1936 i 1939 que va arribar a convertir-se en un ciclista mític.



Amb el pas dels anys, la Volta s’ha consolidat com una de les cites clàssiques del calendari, sobretot arran de la seva entrada en el calendari esportiu internacional com a prova de l’UCI World Tour.



Entre els grans corredors que hi han participat destaquen Eddy Merckx, Miguel Indurain, Laudelino Cubino, Hernán Buenahora, Claudio Chiapucci, Laurent Jalabert, Alex Zulle, Maurizio Fondriest, Fernando Escartín, Manuel Beltrán, José María Jiménez, Joseba Beloki, Roberto Heras, Alejandro Valverde o Joaquim Rodríguez.

Al llarg d’aquest període, la ciutat de Valls ha vist guanyar una etapa a: Mariano Cañardo (Esp) en 4 ocasions (1934, 1935, 1936 i 1939), Cipriano Elys (Esp-1945), Sergio Celebrowski (Esp-1951), Isidoor de Rijck (Bel-1952), Jesús Loroño (Esp-1955), Wim Arras (Hol-1986), Simon Gerrans (Aus-2013), Luka Mezgec (Esl-2014) i Alejandro Valverde (Esp- 2015) i Nairo Quintana aquest any 2016.