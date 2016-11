L'hora d'Uche ha arribat

El davanter, amb la baixa d’Álex López, s’haurà de posar l’equip a l’esquena en una gran oportunitat de l’africà per reivindicar-se

Actualitzada 29/11/2016 a les 20:56

La victòria del Gimnàstic de Tarragona, aquest divendres, davant del Cadis, va servir perquè l’equip de Vicente Moreno sumés una victòria que l’apartava de l’última posició de la classificació i que l’acostava a la zona de salvació. Això és el que va suposar, a nivell de punts i de classificació, derrotar els andalusos.



A nivell anímic, també va ser molt positiva la notícia de guanyar, ja que significava sumar nou punts de dotze possibles, una ratxa prou positiva com per continuar somiant amb una permanència que ara sembla més que viable. Però hi va haver una tercera circumstància, força contradictòria: la lesió d’Álex López. El punta va haver de retirar-se del camp a la primera meitat a causa d’una lesió que resulta ser un esquinç de turmell, que el tindrà apartat dels terrenys de joc unes tres setmanes. Aquesta mala notícia contrasta amb una de molt bona: el retorn d’Ike Uche. Portava temps el punta sense veure porteria, però va ser el seu gol, ajudat per la fortuna, el que va ajudar al Nàstic a sumar els tres punts que li han donat vida.



El nigerià sap que ha arribat el seu moment. Fitxat per ser el referent ofensiu de l’equip, ha protagonitzat un inici de Lliga, a nivell personal, força discret. De fet, arribar a la setzena jornada amb només quatre dianes anotades (una cada quatre jornades) resulta una xifra massa pobre per a un futbolista que se l’havia fitxat perquè s’acostés a la xifra dels 20 gols que gairebé tots els davanters de la categoria de plata signarien abans de començar el campionat.



Ara bé, els seus quatre gols gairebé sempre han ajudat a l’equip a sumar punts. La primera de les dianes anotades per Uche aquest curs va produir-se a la primera jornada. El Nou Estadi va viure un 2-2 contra el Lugo en el duel inaugural, el qual es va posar 0-2 a favor dels gallecs al descans. Uche va ser l’autor d’un dels dos gols que va ajudar als seus a sumar el primer punt de la temporada.

A la vuitena jornada, va arribar una de les majors decepcions de la temporada. El Sevilla Atlètic visitava el Nou Estadi. Uche va avançar els tarragonins als vuit minuts de joc amb un autèntic golàs. El partit semblava completament controlat, i el rival no exigia massa. Tot i això, la truita es va girar i els sevillans van acabar empatant. Un altre gol d’Uche que va servir per sumar un punt. La diana més inútil del nigerià va fer acte de presència a la desena jornada. En l’1-2 contra el Valladolid, derrota del Nàstic a casa, que deixava els de Vicente Moreno enfonsats. I d’aquí, al gol de divendres, contra el Cadis.



La lesió d’Álex López obre les portes a un Uche que sap que pot donar molt més i que serà titular en les pròximes dates, almenys en Lliga.