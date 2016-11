El Nàstic canvia un litre de llet per una entrada pel duel de Copa

Campanya del club grana per col·laborar amb el Gran Recapte d'Aliments

Recacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 20:16

Tots els aficionats grana que portin un litre de llet rebran una entrada de franc a la zona de Gol o Preferent per presenciar en directe el partit d’anada de Copa del Rei davant de l’Alabès, duel que es disputarà aquest dijous, a partir de les nou de la nit. Les Penyes del Nàstic i el Nàstic se sumen a la causa del Gran Recapte d’Aliments de Catalunya per tal de recollir aliments bàsics per a les persones més necessitades. En aquest cas, l’entitat grana i les Penyes volen aconseguir el màxim nombre de litres de llet amb motiu de les setmanes prèvies a les festes de Nadal. Durant aquesta setmana, a les oficines del Nàstic es bescanviarà una ampolla o un envàs de llet per una entrada del partit d’anada dels setzens de final del duel coper.



Diversos jugadors del primr equip han participat en el vídeo promocional de la campanya que s'ha donat a conéixer aquest dimecres.