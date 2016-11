Més de 1.800 ballarins ompliran Salou en el 18è Spanish Open

Mari Pau Huguet, Lucrecia i Julio Salinas formaran part del jurat popular

Redacció

Quan s’acosten les festes nadalenques, balls esportius i Salou es fonen i es converteixen en un de sol. Aquest 2016 no n’és una excepció, i l’Spanish Open de Balls Esportius arriba a la seva 18a edició, on s’esperen més de 1.800 ballarins arribats de 26 països diferents. En total, hi haurà 29 jutges que arribaran de 14 països diferents.



Precisament, una de les majors novetats en aquesta edició de l’Spanish Open, que se celebrarà del 2 al 6 de desembre, serà que en l’apartat de Show Dance, que arriba a la seva setena edició, hi haurà un jurat d’excepció.



Els ballarins seran avaluats per un jurat popular amb la participació de Mari Pau Huguet, Lucrecia y Julio Salinas, que estaran acompanyats i assessorats en tot moment pels grans professionals del ball Joana Subirana i Albert Mota. També hi haurà enguany un servei de guarderia per als més menuts.