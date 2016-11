L'entusiasme dels capitans del Nàstic Genuine, captat en un vídeo

Els joves van començar a entrenar a finals del mes de setembre

Actualitzada 29/11/2016 a les 19:55

L'equip de futbol Nàstic Genuine, format per 21 nois i noies amb discapacitat intel·lectual, és el protagonista d'un nou vídeo presentat pels granes. Els capitans de l'equip Rubén Almazan i Álvaro Cano contesten les preguntes de l'entrenador del primer equip del Nàstic, Vicente Moreno, i del president del club, Josep Maria Andreu, en un escenari immillorable: el Nou Estadi grana.La campanya, amb el nom La història d'un somni, vol explicar la realitat dels jugadors, que podran jugar de forma oficial en una lliga de futbol només per a persones amb Síndrome de Down. Aquests joves van començar a entrenar de manera regular a finals del mes de setembre, i competiran a la lliga anomenada Genuine. El vídeo, produït per Garage Films, es pot veure a continuació.

NASTIC GENUINE. La historia de un sueño from LaCasadeCarlota on Vimeo.

Mi primo Alvaro va a cumplir un sueño,muy feliz por él y sus compañeros!Gracias @NASTICTARRAGONA por hacerlo posible https://t.co/Fd98HYIb6s — Luis Gonzalvo (@Dvicio_Luis) 28 de novembre de 2016

Dóna la casualitat que el cosí d'Álvaro Cano és el bateria del grup de música Dvicio Luis Gonzalvo. El jove es feia ressò de la notícia a través del seu compte de Twitter i donava les gràcies al club tarragoní.