«Els jugadors estem motivats i crec que el Nàstic acabarà en cinquena posició»

El jugador de Camerún assegura que l’equip anirà cap amunt per què treballa dur i està convençut que té classe i categoria per lluitar «per una bona posició»

Actualitzada 29/11/2016 a les 09:31

Mohammed Djetei és un dels jugadors incorporats aquesta temporada pel Nàstic de major projecció. Així ho creu el tècnic Vicente Moreno. El defensa camerunès, de vint-i-dos anys, va fer un gran partit contra el Rayo Vallecano, a la Copa del Rei, i des de llavors l’entrenador ha confiat en ell.

—Estic molt content. Treballo cada dia per donar el millor de mi i ajudar l’equip. Estic molt bé amb els companys i sóc feliç.—M’agrada molt la ciutat. És com a l’Àfrica. No fa massa fred. M’he aclimatat molt bé, tant a la ciutat com al futbol d’aquí.—En l’equip hi ha jugadors africans com Madinda, Jean Luc, Emaná o Zahibo que parlen francés. Amb ells parlo molt de futbol i ajuden a la meva adaptació, en general.—El futbol espanyol i, per tant, l’europeu, no és com el d’Àfrica. El d’aquí és molt més ràpid, tècnic i agressiu. És molt diferent al que es practica a l’Àfrica. Jo treballo tots els dies per millorar i aprendre.—Va ser una dificultat, per una qüestió de papers, però al meu país vaig treballar seguint les instruccions que em van donar els entrenadors per poder arribar en bona forma. Vaig treballar molt físicament i vaig fer tot el que em van dir els tècnics.—Aquesta temporada no hem començat bé, però treballem cada dia per millorar i ho estem aconseguint. Estic convençut que mantindrem la categoria. De la temporada passada, van marxar jugadors molt importants, referències de l’equip com Emaná i Naranjo i s’ha de donar temps als nous. Tot arribarà. Es van fer molts fitxatges i aquests s’han d’adaptar. Ho estem aconseguint. L’equip ha millorat en els darrers partits i encara millorarà més.—Bailly és un bon jugador, molt fort, agressiu i que va molt bé de cap. Cada dia em miro els seus vídeos perquè m’agradaria jugar com ell. M’agrada molt com juga. És un exemple a seguir i mirant aquests vídeos corregeixo errors.—Va ser el meu primer partit com a titular. Venia de jugar amb la meva selecció abans de viatjar a Madrid. Vaig jugar els 120 minuts. No va ser fàcil. Vaig tenir un problema amb els bessons a causa de la càrrega de treballs. Vam guanyar i vaig acabar aquell partit molt content. Em va donar força per continuar lluitant per entrar en l’equip de la Lliga, tot i que hi ha molta competència.—Estem anant cap amunt, com ho demostren els darrers resultats. Ara tenim molta motivació per sortir-ne dels llocs baixos. Estem conscienciats de la nostra classe i categoria i treballem per acabar a la part alta.—Segur que acabarem a la part alta. Crec que serem cinquens. Queden molts partits per jugar i la competició està molt igualada. Els meus companys i jo treballem amb el convenciment que aquest equip millorarà molt i que aviat el veurem en una altra zona de la classificació.—Sí, és clar que l’objectiu és pujar a Primera i per aconseguir-ho he de jugar molt bé a LaLiga 1|2|3. El somni de tots els jugadors és poder jugar en la màxima categoria.—Tarragona és una ciutat bonica i m’agrada la seva gent. El que més m’agrada és la platja. Està molt bé.—Encara no ho he fet, però ho faré.