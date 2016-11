Comença la reforma del Nou Estadi

Els accessos 7 i 8 romandran tancats fins després de les festes de Nadal

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 20:10

Ja ha començat la segona fase de les obres de reforma del Nou Estadi amb motiu de la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis. Després d'una primera fase en què es va dur a terme el sanejament, reparació i millora de la tanca perimetral del terreny de joc, la segona fase s'ha iniciat aquest dimarts 29 de novembre amb l'objectiu de millorar els accessos, la seguretat, la imatge interior i exterior i el confort de l'estadi per tal d'oferir un millor servei a equips i aficionats.



En aquesta segona fase, destaca el canvi de les cadires arlequinades per unes totalment grana, en línia amb les demandes de la lliga professional de futbol. També es faran nous accessos de gol nord i tribuna, es durà a terme l'eliminació de barreres arquitectòniques; també millores a la llotja, l'ampliació de lavabos i zones de bar i un nou espai d'infermeria i antidòping, entre altres actuacions.



Totes les actuacions estan degudament planificades per tal de minimitzar les afectacions al dia a dia dels aficionats i l'equip. Tot i això les obres alteraran el normal funcionament en dia de partit. De cara a aquest pròxim partit de Copa contra l'Alavés els accessos 7 (Tribuna) i 8 (Gol Nord) no estaran operatius. Els abonats de Tribuna podran accedir per qualsevol de les altres dues portes d'entrada a Tribuna (portes 5 i 6); mentre que els abonats de Gol Nord ho hauran de fer per la porta 0, ubicada rere Preferent. Està previst que aquestes alteracions es mantinguin, almenys, fins després de les festes de Nadal.