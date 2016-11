Tres victòries en quatre partits que serveixen per ressuscitar el Nàstic

La reacció dels de Vicente Moreno és evident però, de moment , insuficient per abandonar la part baixa de la taula classificatòria

L’equip de Vicente Moreno segueix en zona de descens a Segona Divisió B

És obvi que el Gimnàstic de Tarragona ha viscut una transformació. No pel que fa al joc dels de Vicente Moreno, sinó més aviat pels resultats assolits en les darreres setmanes. El Nàstic, que ha protagonitzat un inici lliguer amb molts dubtes i massa decepcions, sembla haver trobat el seu camí amb les tres victòries dels darrers dies.Les estadístiques, pel que fa a triomfs assolits, són demolidores en el darrer mes. Tres victòries en quatre partits. Aquestes són xifres de campió, d’equip que vol aspirar a l’ascens. Però al Nàstic, a causa del mal inici de temporada, no li serveix ni per marxar de la zona de descens.Els tarragonins han estat capaços de tornar al seu nivell defensiu, al qual ha arribat després d’encaixar un únic gol en les quatre darreres jornades disputades. A camp del Mirandés, 0-1. Davant del Getafe al Nou Estadi, 1-0. A Reus, derrota 1-0. I, aquest divendres, 1-0 a casa contra el Cadis. Qualsevol persona que analitzi aquests resultats pensarà que el Nàstic és un dels aspirants a tot. De fet, ho és, però de moment aquestes tres victòries només li han servit per no distanciar-se gaire de la zona de salvació.El duel de divendres no va ser gaire diferent dels darrers disputats. El Nàstic no va quallar un bon partit i, de fet, els de Vicente Moreno no van crear suficients ocasions de gol com per demostrar-se superiors al rival. Ara bé, una acció aïllada d’Uche a la segona meitat va servir per sentenciar un partit que semblava condemnat a l’empat. L’africà va protagonitzar una jugada personal que, ajudat per un rebot del rival, el va portar a plantar-se davant del porter del Cadis i, amb la cama esquerra, creuar la pilota per situar el definitiu 1-0.A partir d’ara, als tarragonins els espera un Tour Malet molt breu, ja que hauran de visitar, aquest diumenge a la tarda (16 hores) a l’Oviedo. Després, rebran la visita del temible Rayo Vallecano i, abans d’acabar l’any, visitaran Montilivi, per jugar contra el Girona.Han canviat les coses a nivell classificatori pel Nàstic, però han variat per la situació respecte els rivals immediatament superiors, no perquè el Nàstic hagi aconseguit pujar gaire posicions. Els homes de Vicente Moreno continuen immersos en la zona de descens a la Segona Divisió B, ja que la igualtat que impera a la categoria de plata motiva que una victòria no impliqui pujar un gran nombre de posicions. El fet de guanyar divendres va fer ascendir al Nàstic fins a la divuitena plaça, encara que aquesta situació va canviar després dels resultats d’ahir, que van tornar a posar els tarragonins al seu lloc. Ara bé, una victòria al Carlos Tartiere contra l’Oviedo implicaria que el Nàstic pogués abandonar definitivament la zona crítica, la que obliga a descendir de categoria. La classificació és la que mana i, si avui mateix acabés la Lliga, el Nàstic seria equip de Segona Divisió B. Ara bé, encara queda més de mitja temporada per saber què passarà amb els tarragonins.