Torredembarra recupera la Nit de l'Esport vuit anys després

El consistori vol reconèixer a les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits la temporada 2015-2016

Actualitzada 28/11/2016 a les 18:54

Millor promesa fins als 12 anys (9 candidatures)

Millor promesa de 13 a 17 anys (8 candidatures)

Millor sènior de 18 a 40 anys (6 candidatures)

Millor veterà de + de 40 anys (5 candidatures)

Millor equip (6 candidatures)

Millor tasca esportiva (4 candidatures)

Millor entitat en organització d’esdeveniments esportius (4 candidatures)

Club Biketrial Costa Daurada Torredembarra: 17 esportistes individuals i entrenadors

Escola Taekwondo Amdo Torredembarra: 10 esportistes individuals i entrenadors

Club Pentatló Torredembarra: 11 esportistes individuals i entrenadors

Club Esportiu Fitkidance: 5 equips, 1 esportista individual i entrenadors

Club Equitació Torredembarra: 6 esportistes individuals i entrenadors

Club Patinatge Artístic Torredembarra: 14 esportistes individuals, 1 equip i entrenadors

Club Esportiu Rítmica Torredembarra: 47 esportistes individuals, 5 equips i entrenadors

Club Atletisme Torredembarra: 21 esportistes individuals i entrenadors

Club Futbol Sala Torredembarra: 1 equip i entrenadors

Torredembarra Bàsquet Club: 1 equip i entrenadors

Club Natació Sincronitzada Torredembarra: 1 equip i entrenadors

El consistori de Torredembarra recupera la celebració de la Nit de l'Esport, que fa 8 anys que no se celebra, per tal de fer un reconeixement a les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet de l’esport durant la temporada 2015-2016. Aquest acte tindrà lloc aquest divendres, 2 de desembre, a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal Sant Jordi, i serà presentat pel periodista Carles Cortés.Les modalitats dels premis són:Entre els esportistes triats com a millors de cadascuna de les quatre primeres modalitats anteriors s’escull el Millor Esportista.Les entitats esportives de Torredembarra han estat les encarregades de presentar les seves propostes de candidatures a les diferents modalitats. Per optar als premis, cal estar empadronat a Torredembarra o pertànyer a una entitat esportiva torrenca.El jurat de la Nit de l’Esport 2016 està integrat per Francesc Joan, redactor en cap del Diari de Tarragona; Pau Arbós, en representació del Consell Esportiu del Tarragonès; Quim Pons, cap de Comunicació de la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya; Eduard Amores, tècnic de la Representació Territorial de l'Esport; Pere Valls, en representació de Tarragona 2017; i Raúl García, regidor d'Esport de Torredembarra.D’altra banda, durant la Nit de l’Esport 2016 també es lliuraran guardons a tots els esportistes que, a nivell individual o en equip, han assolit el primer, segon o tercer lloc en competicions d’àmbit de la demarcació, català, estatal o internacional.Els guardons corresponen als següents esportistes i entitats: