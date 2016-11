El CF Reus negocia per renovar altres quatre de les seves peces destacades

La direcció esportiva roig-i-negra treballa l’ampliació de contracte amb Badia, Benito, Folch i Ángel Martínez

«Negociem amb 4 o 5 futbolistes més per aconseguir un acord de renovació, donant prioritat a la competició i de manera molt natural, sense que l’atenció no es desvii d’allà on ha d’estar». Ho explicava Sergi Parés, director esportiu del CF Reus, en l’escenificació de l’ampliació de contracte de Fran Carbia, el màxim anotador roig-i-negre i que la setmana prèvia al derbi firmava per tres temporades més, fins al juny del 2020, amb l’equip de la capital del Baix Camp. El porter Edgar Badia, els laterals Alberto Benito i Ángel Martínez i el migcentre i capità Ramon Folch són els següents a l’agenda del club, que treballa per assegurar els seus recursos més valuosos quan els excel·lents resultats han situat l’equip al panorama de la Segona Divisió, després de segellar amb Carbia la primera renovació de la temporada 2016-17.



Tots quatre estan oferint un destacat rendiment en aquest curs al futbol professional que podria, com en el cas de Fran, despertar l’interès d’altres entitats i acumulen, en total, més de 5.500 minuts sobre el terreny de joc. Arribar a una entesa sobre la seva continuïtat, en les converses que ara mateix ja es mantenen, suposaria per al CF Reus pujar un esglaó més en la voluntat que feia pública la setmana passada el conseller delegat del CF Reus, Joan Oliver, i que passa per donar lloc a un grup humà cohesionat que perduri al llarg de les temporades. També lligar quatre jugadors d’una generació, per cert part del bloc de l’ascens que materialitzava el salt a la plata l’estiu passat, de què ha volgut tenir especial cura la direcció esportiva i on poden trobar-se futbolistes del territori com Folch o Benito.



De moment, però, i a l’espera de tancar o no acords de renovació amb aquests quatre futbolistes que copen la feina a les oficines de l’Estadi, el CF Reus només ha oficialitzat l’acord amb Carbia. La previsió és, però, que les properes setmanes deixin moviments en el mateix sentit.