El CBT cau a Albacete (91-89) després de dues pròrrogues

L'emoció s'ha mantingut fins el final

Actualitzada 27/11/2016 a les 15:21

Partit frenètic el que han disputat Albacete Basket i CB Tarragona 2017 aquest migdia, amb dues pròrrogues incloses (91 – 89). El CBT ha anat a remolc gairebé tot el partit, fet que ha dificultat que els blaus poguessin encarar amb garanties la recerca de la tercera victòria consecutiva. El partit ha tingut com a nota negativa la lesió de Xavi Hernández, que ha patit una contusió cervical.



Tot i que el CBT s’ha anotat la primera cistella del partit, ha estat l’equip local qui ha sorprès per la seva intensitat superant el conjunt entrenat per Berni Álvarez. Ben aviat l’Albacete Basket ha obert una bona renda en el marcador i ha aconseguit anular l’atac del CBT, que s’ha quedat sense idees. Això ha fet que amb menys de cinc minuts jugats l’Albacete marxés deu punts per sobre (14 – 4).



Arribats a aquest punt, l’equip manxec ha afluixat en el seu desplegament ofensiu, però el CBT no ha sabut trobar els mecanismes per reduir la diferència de punts. Ni el joc a la pintura funcionava i el tir exterior tampoc donava resultats. La nota positiva, el CBT havia aconseguit aturar la ratxa anotadora d’Albacete i dominar el rebot defensiu. Al final del primer quart, un triple de David Fernández ha donat una mica d’oxigen a l’ofegat atac dels blaus. Tot i així, el CBT ha cedit el quart al rival per 16 a 9.



Amb el segon quart el CBT ha millorat considerablement. La defensa dels tarragonins seguia en línia ascendent, i ho demostrava el fet que Albacete Basket no aconseguia anotar fins passats dos minuts. La defensa blava també aconseguia portar al límit de la possessió els atacs dels manxecs, així com també forçava pèrdues de pilota del rival. El CBT tenia clar que el camí per capgirar el marcador començava des de la defensa. I aquesta mentalitat ha començat a donar els seus fruits, ja que l’atac dels blaus ha començat a carburar. Orion, Xavi Hernández i sobretot Dani Martinez, amb nou punts pràcticament consecutius, han donat un altre aire al CBT. Els dos equips s’havien bolcat en atac, oblidant les defenses. Tots dos anotaven fàcil, bàsicament des de la línia de tres, el que ha acabat beneficiant al CBT, que ha marxat al descans tan sols dos punts per sota (39 – 37) i tot per decidir.



I si el segon quart ha estat el de la reacció del CBT, en el tercer l’Albacete no s’ha deixat sorprendre i ha tornat a ser l’Albacete del primer quart. Ràpidament han ampliat diferències amb un parcial de 10 -0 i deixant el CBT en blanc durant més de quatre minuts. Al CBT se li complicava el partit i l’Albacete se sentia còmode sobre la pista. Els de Berni Álvarez han hagut de treballar de valent per mantenir el cap fred i no donar en cap moment el partit per perdut. La concentració dels blaus ha estat màxima, i d’aquesta manera és com han aconseguit portar el partit a la igualada novament.

Els deu minuts finals es preveien igualadíssims, amb dos equips disposats a lluitar fins al final per emportar-se una important victòria. El darrer quart s’ha iniciat amb intercanvi de punts i amb el CBT fins i tot capgirant el marcador. L’Albacete però ha recuperat ràpidament el domini de l’electrònic però sense mostrar la solvència amb que havia treballat durant tot el partit. Els nervis han fet també acte de presència sobre la pista i semblava que l’equip que els controlés millor i no acusés la pressió acabaria enduent-se el partit. Amb un minut i mig per finalitzar el partit la igualtat era màxima. L’Albacete aconseguia tres punts de diferència, però sense ser definitius. Ferran Torres retallava un punt a falta de 15 segons per finalitzar, i la sang freda de David Fernàndez aconseguia rematar la feina de tot l’equip, empatar a 72 punts i portar el partit a la pròrroga.



Després d’un final frenètic, els primers cinc minuts extres s’han jugat amb més calma. Cap dels dos equips s’ha arriscat en excès i al final del temps afegit s’ha arribat amb empat a 76. Amb la segona, l’Albacete ha posat ràpidament una diferència de 4 punts. El CBT ho ha intentat fins al final, però ja no ha tingut temps de revertir la situació i ha acabat cedint el partit per només dos punts (91 – 89).