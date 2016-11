El Barça – Madrid es jugarà a la pista de pàdel

El Reus Deportiu organitza un torneig per gaudir del Clàssic de Primera Divisió

Redacció

Actualitzada 27/11/2016 a les 19:12

El proper dissabte 3 de desembre el Camp Nou viurà el primer Clàssic de la temporada entre Barça i Madrid. Per tal de viure i gaudir del partit i l’esport, el Reus Deportiu ha organitzat un torneig de pàdel entre seguidors dels dos equips de Primera Divisió.



El torneig es disputarà a les instal·lacions de tennis i pàdel de l’entitat reusenca, i comptarà amb dues categories: masculina i femenina. El preu és de 18 euros per socis i de 20 euros pels que no ho siguin, i inclou el dinar.



Al matí es disputarà una fase de grups i, després de l’aturada per dinar i poder veure el duel Barça – Madrid, es jugaran les finals a partir de les 18:00h.