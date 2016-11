Sense por del Saragossa

El CF Reus visita els aragonesos aquest vespre, a les 20 hores

Actualitzada 25/11/2016 a les 18:11

El CF Reus torna a la competició sabedor que està fent molt bé les coses i que la victòria davant del Nàstic en el derbi del passat diumenge serveix per donar-li una injecció de moral que necessitava després de tres derrotes consecutives.



La temporada que està realitzant el club reusenc està sent immaculada. Sent un equip que acaba d'ascendir a la Segona Divisió A, el conjunt de la capital del Baix Camp està demostrant que fent bés les coses es pot aspirar absolutament a tot.



Actualment, els reusencs estan situats en zona de promoció d'ascens, amb 23 punts, la meitat dels que serien necessaris per salvar-se, aproximadament.



Per poder afrontar el partit, Natxo González té les dues baixes consegudes de Vitor Silva i de Máyor que, per problemes musculars, no podran fer acte de presència en el partit. Per contra, Melli està completament recuperat i podrà ser alineat per Natxo González.



No s'esperen gaire canvis a l'onze inicial, de forma que Edgar Badia serà titular sota pals, mentre que la defensa no canviarà. Alberto Benito estarà en el lateral dret, Ángel Martínez en el carril contrari, i Babic i Pichu Atienza seran els titulars a l'eix. Per davant, continuaran Folch i López Garai i, a les mitges puntes, Jorge, Carbia i Miramón seran els protagonistes. Amb Máyor lesionat, Edgar Hernández serà el punta titular.