Reus està «orgullosa» dels Special Olympics

Així ho assegurava l'alcalde, Carles Pellicer, durant la inauguració oficial de l'esdeveniment esportiu

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 10:49

«Estem molt orgullosos de vosaltres». Aquestes van ser les primeres paraules de l'alcalde de Reus, Lluís Pellicer en el discurs inaugural dels Jocs Special Olympics Reus 2016, pronunciat la nit de divendres.



L'alcalde ha reconegut l'esperit i força de superació dels esportistes Special Olympics que dia després de dia demostren a la societat que voler és poder. El teatre Imperial de la Xina de PortAventura Wolrd, a vessar, ha acollit una emotiva cerimònia d'inauguració en què els aplaudiments no han deixat de sentir-se. Especialment ensordecedor ha estat la desfilada dels esportistes, els autèntics protagonistes de jornada. Per i per a ells són els Jocs.



L'inici de la cerimònia ho ha marcat la benvinguda oferta pel president de PortAventura World, X Més-Sardà, als 800 esportistes, entrenadors, tècnics i staff tècnic, en definitiva, les 1500 persones que fan possible que Reus2016 ja sigui una realitat.



Per la seva banda, Miguel Sagarra, president de Special Olympics Espanya, ha agraït l'enorme esforç i col·laboració que ha realitzat PortAventura World i l'Ajuntament de Reus, per fer possible els Jocs que avui han estat inaugurats. «L'Ajuntament de Reus no va dubtar ni un segon a dir aquí hem d'estar», ha dit. Una emocionat president ha agraït el suport que han mostrat totes i cadascuna de les entitats col·laboradors de l'esdeveniment.



Després de tot el protocol olímpic, PortAventura World ha ofert a tots els assistents un espectacle d'acrobàcies, música, ball i color sota el nom Regalo de Nadal.



Fins al diumenge 27 de novembre, Reus, serà la seu dels Jocs Special Olympics Reus 2016. Distribuïts en sis instal·lacions de la Ciutat, 800 esportistes amb discapacitat intel·lectual competiran en sis esports: bàsquet, gimnàstica rítmica, tennis, pádel, natació i proves motrius. Els Jocs conclouran diumenge que ve 27 de novembre amb una festa en el Pavelló Olímpic de Reus.