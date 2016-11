Els abonats entraran gratis al Nàstic-Alabès de Copa del Rei

El partit, de setzens del final, es disputarà aquest dijous 1 de desembre

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 17:48

Els socis del Nàstic podran accedir amb el seu carnet d’abonat al Nou Estadi per presenciar el Nàstic-Alabès; partit corresponent als setzens de final de la Copa del Rei.



El partit d'anada es disputarà aquest dijous 1 de novembre, a les 21 hores, al Nou Estadi. Els jugadors entrenats per Vicente Moreno buscaran la victòria en aquesta eliminatòria a doble partit. La tornada es jugarà el proper dijous 22 de desembre a Vitòria.



Els preus de les entrades per als aficionats no abonats són els mateixos que en els partits de Segona A: 15 euros a la zona de Gol, 20 euros a Preferent i 30 euros a la zona de Tribuna. El preu a la zona de visitant és de 20€.



Cal recordar que l’horari d'oficines és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores.