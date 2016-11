El Reus salva un punt en la bogeria de La Romareda (2-2)

El doblet de Ramon Folch, insuficient per guanyar per culpa del gol de Dongou en el 88'

Actualitzada 26/11/2016 a les 22:05

El CF Reus s’emporta un punt de la seva visita a La Romareda (2-2) gràcies a un doblet de Ramon Folch. El primer, després d’una assistència de Benito i, el segon, a passada de Chrisantus. Aquest empat continua deixant en la zona noble els de la capital del Baix Camp.



Sorpresa majúscula la que ha ofert Natxo González en el seu onze inicial. El basc ha apostat per un trivot en el centre del camp, format pels ja habituals Ramon Folch i Aritz López Garai, els quals han gaudit de la companyia de Rafa García, que ha ratllat a un gran nivell, escombrant pràcticament totes les pilotes que li han passat pel davant.



El primer acte ha tingut tres fases ben diferenciades. Un, del minut zero al 35’. L’altre, des del gol i fins el 40’ i, un tercer, fins el descans. Només en el tram central, que ha durat cinc minuts, el Saragossa ha estat superior. Ha estat justament després del gol d’Ángel, un gerro d’aigua congelada per a un CF Reus que, fins llavors, havia estat l’amo i senyor del joc. Això sí, els de Natxo González no han tingut ocasions de gol durant els primers 45 minuts.



Tot i això, fins el 35’ els reusencs han mogut l’esfèrica de costat a costat, amb Jorge i Querol a les bandes intentant marxar per velocitat i, alhora, pressionant totes i cadascuna de les sortides del rival, per buscar errades que els ajudessin a trobar la porteria rival.



L’única jugada de perill del Reus ha quedat invalidada pel col·legiat. Era el minut 23 quan l’incansable Alberto Benito cavalcava per la banda dreta, centrant i trobant a Querol qui, en una acció acrobàtica, rematava de taló. Tot va quedar invalidat per fora de joc.



I, en el 35’, arribava el gol del Saragossa. No ho havien merescut els aragonesos, ja que eren inferiors al seu rival, però una nova errada greu dels de Natxo González els tornava a condemnar. Edgar Badia ha sortit de l’àrea per refusar una pilota, no ho ha fet amb contundència, i l’esfèrica ha acabat a peus de Lanzarote. Aquest, amb un guant a la seva cama, ha disparat des de casa seva i, tot i que s’ha trobat amb el cap de Pichu Atienza, que ha salvat sota pals, el rebot ha anat a parar a Ángel, qui ha tret les teranyines de la porteria d’Edgar Badia.



Calia remuntar en el segon acte, però el Reus no ha canviat el seu discurs. Sempre des de la possessió de la pilota i des d’una bona proposta futbolística, el CF Reus ha buscat el gol. Tot i això, sense arribades clares, almenys a l’inici del segon acte.



Però aquest Reus no es rendeix mai. Sempre té una segona vida i, en ocasions, una tercera. Ha trigat molts minuts a disparar a porteria però, a la primera, s’ha trobat amb el gol. Minut 59, Alberto Benito arrenca per banda dreta i marxa de Casado, entrant a l’àrea i centrant ras i fort, perquè algú entrés i l’empenyés. Aquest algú ha estat Ramon Folch qui, arribant des de la segona línia, ha afusellat el meta local. 1-1, i més de mitja hora per disputar-se.



El gol del Reus ha arribat ja amb Chrisantus al camp, el qual ha entrat per David Querol. Buscava Natxo González un ‘9’ pur i dur, i ‘Macky’ era l’escollit. Carbia ha quedat escorat a l’esquerra i Jorge, a la dreta. Aquest darrer ha estat el següent a abandonar el camp, per part del Reus, i ha deixat el seu lloc a Ricardo Vaz. Buscava Natxo González frescor en atac, i el portuguès era el que millor l’hi podia oferir.



Quan mancava un quart d’hora de joc, ha estat quan s’han animat els dos conjunts. Al mateix moment, s’ha animat La Romareda, ja que ha demanat mans de Pichu Atienza en una acció en la qual no semblava que el central realitzés res antireglamentari. A la jugada següent, Lanzarote i Cani veien la targeta groga, el primer per una entrada per darrere a Fran Carbia i l’altre, per protestar l’acció.



El partit s’ha tornat completament boig en els últims deu minuts de joc. El primer a prendre part d’aquesta bogeria ha estat l’equip reusenc. Ramon Folch ha culminat la remuntada amb l’1-2, una diana que convertia en una realitat el somni d’assaltar La Romareda. Una gran passada d’Alberto Benito l’ha recollida Chrisantus qui, des de l’esquerra, ha centrat ras. Novament, el capità ha arribat des de la segona línia per rematar i situar un 1-2 que poc va durar.



Poc va durar perquè Raúl Agné ha decidit anar pel partit i ha donat entrada a Jean Marie Dongou, protagonista del 2-2. Barrera, en el 88’, ha disparat des de fora de l’àrea, i ha aparegut l’exdavanter del Barça B per anotar el 2-2. Al final, l’empat ha estat el més positiu per a un Reus que s’ha encomanat a Edgar Badia, qui ha realitzat una aturada miraculosa quan l’electrònic assenyalava el 94’.



FITXA TÈCNICA

SARAGOSSA

Ratón, Fran, Casado (Dongou, 85'), Cabrera, José Enrique, Muñoz (Edu García, 65’), Ros (Barrera, 75’), Cani, Lanzarote, Zapater i Ángel.



NÀSTIC

Edgar Badia, Alberto Benito, Pichu Atienza, Babic, Ángel, Ramon Folch, López Garai, Rafa García, Jorge Díaz (Ricardo Vaz, 68’), Fran Carbia (Miramón, 81') i Querol (Chrisantus, 56’).



GOLS

1-0, Ángel (35’); 1-1, Ramon Folch (59’); 2-1, Ramon Folch (82’); 2-2, Dongou (88’).



ÀRBITRE

Aitor Gorostegui Fernández Ortega (Basc). Va mostrar la targeta groga als locals Javi Ros, Manu Lanzarote i Cani; i als visitants Ángel, Chrisantus i Ramon Folch.