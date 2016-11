El Nou Estadi es bolca amb el juvenil expulsat pel CF Reus

El Gol de Muntanya va lluir una pancarta a favor de Rubén durant el Nàstic-Cadis

El juvenil expulsat pel CF Reus per animar al Nàstic durant el derbi del passat diumenge va estar molt present aquest divendres al Nou Estadi.



No perquè acabi fitxant pel juvenil C del Nàstic, ja que ha decidit signar amb l'España Canonja de Preferent, sinó perquè una pancarta va demostrar-li tot el seu suport durant el duel contra el Cadis.



El sector jove del Gol de Muntanya va mostrar una pancarta on es podia llegir: «Estem amb tu, Rubén», en clara mostra de suport per a un jove que ho ha passat malament aquesta setmana i que, segur, ho va agrair.