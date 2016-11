El Moritz Vendrell, eliminat de la CERS

El Viareggio s'imposa 2-5, suficient amb el 3-3 de l'anada

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 22:27

El Moritz CE Vendrell va perdre 2 a 5 amb el Viareggio aquest dissabte i, d'aquesta manera, queda eliminat de la Copa de CERS en caure als setzens de final de la competició.



El partit va començar tal com es preveia, amb joc intens per part dels dos equips. Al minut 3 Jordi Ferrer va fer l'1 a 0, que ser contestat, tot seguit, per un gol de Montigel. Al minut 10, Roger Rocasalbas va tornar a avançar el Vendrell en el marcador amb un xut llunyà que va superar Barozzi. A un minut per al descans, Xavi Costa va fer el 2 a 2, resultat amb el qual va finalitzar la primera part. Cal dir que els italians van anar amb una acumulació de deu faltes cap al vestidor, el Vendrell amb set.



Al descans, els jugadors de l'Escola d'Hoquei del CE Vendrell van fer un partit d'exhibició.

A la represa del partit, al minut 31, el Viareggio va fer la desena falta, però, tot i l'excel·lent execució, Xixi Creus no va poder marcar de falta directa. Al minut 33, Xixi Creus va veure targeta blava. Roger Molina va aturar la falta directa executada per Gavioli.



Al minut 34, el Vendrell es va posar amb nou faltes. Al mateix minut, Xavi Costa va fer el tercer dels italians. Al minut 48, el Vendrell va fer la desena falta. Muglia tampoc va poder superar Roger Molina en la falta directa. Al minut 39, els àrbitres van ensenyar targeta blava a Montigel, però Edu Fernández tampoc va marcar de falta directa. Amb la superiorietat numèrica, el Vendrell va tenir diverses ocasions de gol, però Barozzi va estar molt encertat sota els pals.



Al minut 42, el Viareggio va fer la falta 15. Roger Rocasalbas tampoc va poder superar a Barozzi en la falta directa. Al minut 48, Xavi Costa va fer el 2 a 4 amb un hat trick particular. I a vints segons per al final, Xavi Rubio va fer el 2 a 5. A 4 segons, el Vendrell va disposar d'un penal, però Barozzi va aturar el xut de Rocasalbas i el marcador ja no es va moure.