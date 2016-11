El CBT vol assaborir la victòria també jugant lluny del Serrallo

Aquest diumenge visitarà la pista de l’Albacete, on vol refermar el bon moment de forma que ha demostrat en les últimes jornades

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 18:30

El Club Bàsquet Tarragona viatja aquest dissabte a Albacete per jugar diumenge el partit corresponent a la desena jornada de lliga, els blaus arriben amb bona dinàmica i bona moral després de les dues victòries consecutives assolides en el Serrallo contra Valladolid i Navarra.



Ara toca l’assignatura pendent del CBT, tornar a guanyar lluny del Serrallo. Els cebetistes no aconsegueixen guanyar fora de casa des de la primera jornada de lliga, quan es van imposar a Guernica al Zornotza, encara que els homes de Berni Álvarez han estat prop d’aconseguir victòries a domicili a Gandia o Hospitalet, finalment se’ls va escapar el partit, i afronten la visita a Albacete amb les ganes d’aconseguir una victòria de prestigi. Per al partit del diumenge, que es jugarà en horari matinal (un quart d’una), el CBT té el dubte de Ferran Torres, el jugador de L’Hospitalet de l’Infant no ha pogut entrenar durant la setmana, després del cop que va rebre en el quadriceps durant el partit contra Navarra Basket. La resta de jugadors estaran a la disposició de Berni Álvarez per al partit del diumenge. Una victòria visitant portaria al CBT als llocs de play-off, i aconseguiria igualar el registre de victòries-derrotes.



Per la seva banda, l’Albacete Basket busca una victòria que li allunyi del furgó de cua de la classificació, els manxecs estan amb 3 victòries, les mateixes que el CB Zamora, que tanca la classificació, però només a una victòria del CBT i a dos del play-off d’ascens. L’Albacete Basket debuta aquest any en LEB Plata després que l’any passat aconseguís l’ascens després de realitzar una gran temporada en lliga EBA. L’entrenador local compta amb una plantilla plena de jugadors extrengers, que a més ha incorporat aquesta setmana al pivot senegalès Khouraichi Thiam, un jugador de 203 centímetres d’altura que aportarà físic i intimidació al joc interior albaceteño. Per fora, l’escorta Christopher Davis és la principal referència ofensiva de l’equip, el jugador d’origen americà prové de LEB Or, i està aportant 14,7 punts per partit, a més el seu percentatge de tir de tres és dels millors de la lliga.



Berni Álvarez, entrenador del CBT, destaca que Albacete «dels recentment ascendits d’EBA és el que millor plantilla té, és un equip amb molts estrangers, i físicament això els dóna un punt extra que altres equips no tenen». L’entrenador del CBT també va voler valorar un altre condicionant que té el partit del diumenge. «La pista és molt complicada, un camp petit, no té parquet, amb les cistelles penjant i això sempre ho fa més complicat», va manifestar l’entrenador.



De fet, Albacete s’ha fet un equip molt fort a casa. En aquest sentit, Berni destaca que «allí només hi han guanyat el Granada, a l’últim moment, i l’Alacant, patintmolt. Alcázar o Sammic, que van capdavanters, han perdut allí, per tant estan molt còmodes». Respecte a l’aspecte tàctic, l’entrenador del CBT destaca que «basen el seu joc en els jugadors estrangers. Michael Torres, un jugador molt versàtil en la posició de base, ho compagina molt bé amb Davis, que és un anotador compulsiu, molt bo en el 1x1 i capaç d’anotar de tres. També hi ha altres jugadors que ho complementen molt bé. Hem d’estar pendents en les situacions de 1x1 i controlar el rebot, intentar jugar al nostre ritme».