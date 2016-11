Uche decideix contra el Cadis (1-0)

Un gol del nigerià en el 65' treu al Nàstic de la darrera posició de la taula

Actualitzada 25/11/2016 a les 22:01

El Gimnàstic de Tarragona abandona el ‘fanalet vermell’ de la Segona Divisió A gràcies a una justa, però patida victòria contra el Cadis (1-0), gràcies a un gol d’Uche als vint minuts de la segona meitat. Els tarragonins es treuen un gran pes de sobre i comencen a pensar ja en el duel del pròxim cap de setmana, al Carlos Tartiere.



Va sorprendre Vicente Moreno a l’alineació, ja que hi va incloure José Carlos, futbolista que ha estat pràcticament inèdit a les alineacions de l’entrenador des de la seva lesió contra el Numància, en el duel corresponent al partit de Copa del Rei. La resta de futbolistes al camp eren els esperats. Dimitrievski estava sota pals, i la defensa, a causa de la baixa de Xavi Molina, l’ocupaven Gerard Valentín, Djetei, Suzuki i Mossa. Madinda i Tejera esperaven en el centre del camp, mentre que Lobato, Muñiz i el mateix José Carlos actuaven a les mitges puntes. A dalt, com sempre, Álex López.



Ocasió claríssima la que ha tingut Álex López als dos minuts del partit. En la primera acció ofensiva dels tarragonins, Gerard Valentín ha entrat per banda dreta, ha trepitjat la línia de fons, i ha centrat perquè el punta del Nàstic rematés, tot sol, sense trobar el gol. No hi havia cap tipus d’oposició per part de cap defensor dels visitants i, per tant, Álex López desaprofitava una ocasió claríssima de gol.



No hi ha hagut cap acostament clar, a banda del d’Álex López, per part del Nàstic, durant els primers 45 minuts. Als futbolistes locals els cremava en excés la pilota als peus. Ni Djetei ni Suzuki eren capaços de treure l’esfèrica amb criteri. Això ha estat per culpa d’Álvaro Cervera, que ha obligat els seus a pressionar a dalt, sense permetre la sortida de pilota dels tarragonins.



Valentín era l’únic que s’animava, per banda dreta, a buscar alguna incorporació perillosa, però sense socis que l’ajudessin a crear perill real. Els visitants sí que han tingut una ocasió clara, que ha arrbat al 18’, quan Ortuño s’ha quedat sol davant de Dimitrievski aprofitant una mala sortida de pilota dels tarragonins. El punta no ha encertat, com tampoc ho ha fet Migue. Aquest darrer ha estat el futbolista més actiu del Cadis, amb dos trets desviats.



La segona part ha estat realment avorrida. De fet, els primers vint minuts després del descans han estat molt dolents pels dos equips. Mentre que el Nàstic intentava portar la iniciativa, sense un criteri massa definit, el Cadis esperava al darrere, per intentar aprofitar-se del nerviosisme del rival. Vint minuts de brossa fins que Uche ha inaugurat el marcador.



Ha estat en una acció en la qual tothom pensava que el nigerià perdia l’esfèrica. De fet, se li ha escapat, però Aridane no ha estat atent i ha permès que el ‘14’ del Nàstic cavalqués fins a l’interior de l’àrea i disparés, batent Cifuentes en un xut creuat i pujant l’1-0, un resultat que donava ales als tarragonins després de més d’una hora convulsa.



Cinc minuts abans, havia entrat al camp Jean Luc, l’únic home que aporta desequilibri i desbordament per banda. Fins el final de l’enfrontament, l’ivorià ha estat el jugador més determinant del Nàstic, amb internades per banda dreta i accions des del centre, que sempre tornaven boja a la defensa rival.



Fins el final del partit, el Nàstic, com era d’esperar, únicament s’ha dedicat a mantenir el resultat. Això sí, ho ha fet des d’un futbol ofensiu que ha aixecat els aficionats del Nou Estadi de les seves cadires. Gran partit dels tarragonins, que tornen a respirar i deixen de ser cuers.







FITXA TÈCNICA

NÀSTIC

Dimitrievski, Gerard Valentín, Daisuke Suzuki, Djetei, Mossa, Lévy Madinda, Sergio Tejera, Lobato (Ferran Giner, 80’), Juan Muñiz, José Carlos (Jean Luc, 60’) i Álex López (Uche, 34’).



CADIS

Cifuentes, Carpio, Aridane, Migue, Brian Oliván, José Mari (Silvestre, 74’), Garrido, Salvi, Abdullah (Santamaría, 78’), Aitor García (Nico, 63’) i Ortuño.



GOLS

1-0, Uche (65’)



ÀRBITRE

Jorge Valdés Aller (Castellano-lleonès). Va mostrar la targeta groga als locals José Carlos, Mossa i Madinda; i al visitant Silvestre



INCIDÈNCIES

El Nou Estadi va acollir 5.180 espectadors