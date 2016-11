Tres-centes persones al Sopar Club Empresa del Nàstic

El pavelló del club acull un sopar solidari, on el Nàstic Genuine esdevé el gran protagonista

El Nàstic va celebrar la nit d’ahir el Sopar Club Empresa de la temporada 2016-17, un esdeveniment que, enguany, ha tingut un caire molt solidari. De fet, els grans protagonistes de l’esdeveniment van ser els integrants de l’equip Nàstic Genuine, equip que compta amb jugadors amb discapacitat i que està agafant una gran importància dins del club.



De fet, aquests joves porten entrenant durant alguns mesos, i la idea és que la Lliga de Futbol professional pugui organitzar un campionat oficial entre equips com el Nàstic Genuine. Per això, el convidat estrella va ser Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional, i home que sempre ha apostat per crear una lliga amb jugadors discapacitats.



Tebas també va venir convidat en el darrer Sopar Club Empresa, que es va celebrar a Cambrils. Aquesta edició, però, ha comptat amb el Pavelló del Club Gimnàstic, ubicat al costat del Nou Estadi, com a campament base. Tebas no va ser l’única estrella de la nit, sinó que un altre dels grans protagonistes va ser Pedro García Aguado, exjugador de waterpolo i protagonista principal del programa Hermano Mayor.

Des de dos quarts de nou de la nit, els protagonistes del sopar es van anar aplegant al pavelló del club. Tots ells, van anar degustant l’aperitiu fins que, a les deu, van seure a les seves respectives taules.



A banda dels dos convidats estrella, no hi van faltar personalitats molt lligades al món de l’esport. Consellers del Nàstic, comandats pel seu president, Josep Maria Andreu, van creuar salutacions amb personatges com el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, el delegat a Tarragona de la Federació, Josep Vives, o representants del gruix empresarial de Tarragona.



Ara bé, els autèntics protagonistes eren els integrants de l’equip estrella, el Nàstic Genuine. Tots ells van creuar mirades, abraçades o encaixades de mans en el que va ser una gran festa esportiva, social i, sobretot, solidària.



Pedro García Aguado va ser l’encarregat de protagonitzar els parlaments. Ell va encoratjar a tots aquests joves que, tot i les seves dificultats, han decidit jugar a futbol i portar el nom del Nàstic al més alt. El sopar va ser tota una festa, que es va allargar fins a la matinada.