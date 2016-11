Els 50 primers tenen un 50% de descompte

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 13:54

El Nàstic ofereix un 50% de descompte als primers 50 que passin per les oficines i que es donin d'alta com a socis.



Aquest matí ha començat l'oferta, però encara queden alguns carnets per vendre.