L'Open de Pàdel contra el Càncer, del 12 al 18 de desembre al TPI

Volen que la societat tarragonina s'impliqui

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 17:37

L'Associació Espanyola contra el Càncer (AEEC) i TPI&F4Live Tarragona han presentat aquest divendres la quarta edició del Open de Pádel contra el Càncer. Un torneig que se celebrarà en les instal·lacions del TPI del 12 al 18 de desembre amb l'objectiu «de lluitar contra aquesta malaltia i millorar la qualitat dels quals la sofreixen i dels seus familiars», ha explicat Ana Vilallonga, Presidenta de la Junta Provincial a Tarragona de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC).



És la quarta vegada que la AECC Tarragona duu a terme una iniciativa com aquesta amb el pádel com a referent. «Els esportistes i tota la gent que hem viscut situacions d'algun familiar o amic amb càncer som persones amb esperit solidari i amb ganes d'ajudar» descriu Eduardo Sañudo, col·laborador de la Junta Provincial AECC Tarragona i promotor l'any 2013 d'aquesta iniciativa. Amb més de dues setmanes encara per davant per a l'inici del torneig l'objectiu és «que tota la societat civil tarragonina s'impliqui gràcies al pádel a buscar recursos per ajudar a gent directa o indirectament afectada per aquesta malaltia» ha assegurat Monica Martín, gerent de TPI&Fitness4Live Tarragona.



Les inscripcions per poder jugar el torneig ja es poden realitzar presencialment en el TPI, així com per telèfon cridant al telèfon 977 10 60 23. Es podrà disputar en categoria masculina, femenina i mixta. La inscripció en una sola categoria és de 23 euros i la participació en dues és de 30 euros. Als jugadors se'ls obsequiarà amb un magnífic wellcome pack, a més de múltiples sorteigs de magnífics premis.



En la roda de premsa de presentació de la quarta edició del Open de Pádel contra el Càncer també ha participat Estefanía Serrano, vicepresidenta institucional del Consell Esportiu del Tarragonès i Joan Plana, representant territorial per l’Esport a Tarragona. Tots dos han recolzat aquesta iniciativa i han fet una crida a la participació «que els amants del pádel impregnin de solidaritat aquest torneig i l'hi passin molt bé jugant i sensibilitzant la causa, perquè ho val» han assegurat.



El Open de Pádel contra el Càncer disposarà també d'una ‘fila zero’ «perquè qui desitgi realitzar la seva aportació el pugui fer jugui o no en el torneig fins al dia en què aquest acabi», ha afirmat Ana Vilallonga.



TPI&F4Live Tarragona agraeix un any més a la AECC l'oportunitat que els brinda com a club de pádel de referència a Tarragona per aportar amb la celebració d'aquest Open el seu granit de sorra en la lluita contra el càncer.