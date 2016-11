El Club Atlètic Roda de Barà presenta tots els seus equips

L’entitat continua apostant pels joves temporada rere temporada

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 13:24

El Club Atlètic Roda de Berà va presentar, aquest cap de setmana, els seus equips de la temporada 2016-17. Són «uns equips formats per amics i companys que juntament amb els seus entrenadors dediquen el seu temps i esforç a superar-se cada dia», segons va assegurar Marina Buñuel, presentadora de l’acte i membre de la Junta Directiva del club.



Abans de donar pas a la presentació de cada un dels jugadors, Buñuel va llegir el manifest institucional del món de l’esport per a l’eliminació de la violència envers les dones al qual el club s’hi ha adherit.



Seguidament, el més de 80 jugadors, en ordre i per equips, van anar saltant al camp en escoltar el seu nom. Un cop van ser-hi tots al cam, al costat dels seus entrenadors, Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà; Germán Mancera, president i Nando Cantón, coordinador del club, van oferir unes paraules a tots els assistents.