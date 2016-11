Un Cadis empatat amb la promoció d'ascens arriba pletòric al Nou Estadi

Els andalusos acumulen set partits sense perdre i, tot i ser nouvinguts a la categoria, disten a tres punts de l’ascens directe

Actualitzada 23/11/2016 a les 18:36

Els equips que enguany acaben de pujar de Segona Divisió B estan donant molta guerra, més de l’esperada. Un gran exemple n’és un CF Reus que viu en una més que còmoda cinquena plaça, un Sevilla Atlètic que és tercer o un Cadis que, vuitè, està empatat amb la zona de promoció d’ascens a Primera Divisió. L’excepció és l’UCAM Múrcia, l’únic dels quatre conjunts que la passada campanya va ascendir a la categoria de plata i que no viu a la zona alta.



Un d’aquests quatre equips visitarà demà el Nou Estadi, en la setzena jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió A. Es tracta del Cadis, un equip que està sorprenent i que no apuntava mai a disputar-se les posicions capdavanteres però que, poc a poc, s’ha guanyat el dret a fer-se un forat entre els millors conjunts de la categoria.



Els andalusos no destaquen en el seu joc, precisament, per tenir un gran ordre. Tot i això, els números parlen per si sols: 21 punts, 17 gols a favor i 15 en contra. De moment, en vuitena posició, amb 21 punts, els mateixos que el Lugo, setè, en places de promoció d’ascens (el Sevilla Atlètic no pot pujar).



El Cadis no sempre ha funcionat tan bé. De fet, en les primeres jornades del campionat va vorejar la zona baixa de la taula classificatòria. Una gran ratxa de resultats, però, l’ha fet ascendir poc a poc, fins a presentar la seva candidatura a les places altes. En concret, són set els partits que acumula el Cadis sense conèixer la derrota, set enfrontaments en els quals ha aconseguit sumar tres triomfs, per quatre empats.



Ara bé, hi ha un raig d’esperança per al Nàstic. Per a un Nàstic que continua cuer, i destacat, de la categoria de plata. I és que els andalusos només han estat capaços de sumar un triomf lluny del Carranza. Va ser el de la dotzena jornada, quan l’equip va aconseguir vèncer el Lugo (0-1), en el que va representar una gran sorpresa, ja que els gallecs, entrenats per l’exgrana Luis César, freqüenten la part alta de la classificació des que va començar la temporada.