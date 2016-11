El Tarraco FC denuncia el robatori de tres carteres i cinc mòbils

Va ser durant el partit entre el seu equip i La Selva del Camp B, del grup 25è de Quarta Catalana

El Tarraco FC ha emès un comunicat per denunciar el robatori de tres carteres i cinc telèfons mòbils durant el partit que els de la ciutat de Tarragona van disputar a casa, aquest cap de setmana, contra La Selva del Camp CF B.



El Tarraco juga els seus partits com a local a l'Estadi Ortega Parejo de Camp Clar, i des del club ofereixen «total solidaritat i suport als nostres jugadors pel fet tan lamentable viscut el passat diumenge».



Segons l'entitat, la culpa és del consistori, ja que «s'arriba a aquesta situació a causa de la mala gestió de l'Ajuntament de Tarragona sobre els camps de futbol municipals. Com a club no se'ns proporciona un joc de claus per poder tancar els vestidors i els acceesos als vestidors, tant en partits com als entrenaments».