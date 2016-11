Joan Oliver sobre el juvenil expulsat: «El jugador té les portes obertes»

«La decisió es pren sense consultar les persones que tenen la capacitat per prendre-la», diu el conseller delegat

Actualitzada 24/11/2016 a les 16:49

Després que el juvenil del CF Reus expulsat per animar el Nàstic amb una samarreta grana durant el derbi del passat diumenge, demanés perdó a l'afició roig-i-negra aquest dimecres a través d'un comunicat emès pels seus pares , el club reusenc ha volgut respondre i donar la seva versió.El conseller delegat del CF Reus, Joan Oliver, manifestava aquest migdia durant l'acte de renovació de Fran Carbia que «es va prendre per part d'algunes persones del club una decisio equivocada, no consultada, que lamentem. Internament ja hem pres les decisions adequades perque creiem que no ha estat correcte. Va ser un error i demanem disculpes, pero no en farem cap espectacle. Som un equip petit i hi ha coses que no hem fet bé».Oliver va afegir que «la decisió es pren sense consultar les persones que tenen capacitat per prende-la» i ha apuntat que «penso, i es una opinió personal, que els futbolistes estan sotmesos a un codi disciplinari quan fan de futbolistes, pero no sempre», en referència al fet que el noi animés el Nàstic pertanyent al Reus. «El jugador te totes les portes obertes i pot fer el que vulgi, però en un ambit privat», ha sentenciat Oliver.Rubén Sánchez, juvenil de 17 anys, va rebre la notificació per part de coordinador la mateixa tarda de diumenge després de jugar el seu equip contra el CD La Floresta.