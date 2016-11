Tensió en els vestidors durant el derbi

Xavi Molina i David Querol van protagonitzar una picabaralla al túnel després del duel

El CF Reus es va emportar el derbi davant del Nàstic aquest diumenge (1-0), en un enfrontament en el qual els reusencs van ser netament superiors i es van merèixer els tres punts.



El derbi, sobretot, a la primera meitat, va gaudir d'una màxima intensitat, motivada per la necessitat del Nàstic de sumar tres punts que l'allunyessin del «fanalet vermell» i de les ganes dels reusencs de deixar enrere una ratxa de tres partits perdent.



Aquesta intensitat es va traduir en cinc cartolines durant el primer acte, dues pel Nàstic i tres pel Reus. En començar la segona meitat, Xavi Molina va ser expulsat per una entrada, per la qual va veure la segona cartolina groga. El futbolista, impotent, va abandonar el terreny de joc en direcció al túnel dels vestidors.



Precisament, el de la Canonja va ser un dels protagonistes d'una de les imatges que no es van poder veure, però que es van produir després del duel. Molina i Querol, en acabar l'enfrontament, van protagonitzar una picabaralla que va acabar en res, tot i que els dos, segons apunten fonts dels dos equips, van acabar ajuntant els caps, de forma desafiant.



Segurament, ja ho han solucionat, perquè tenen una bona relació. Finalment, no va passar res més allunyat de qualsevol altre partit. El Nàstic va perdre, i ho va acabar acceptant i el Reus va guanyar, i ho va celebrar.