Fran Carbia renova amb el CF Reus

El club roig-i-negre lliga l'autor de l'1-0 al derbi, una de les peces més valuoses a l'atac, que finalitzava contracte al juny i havia aixecat l'interès d'altres clubs de Segona

Actualitzada 23/11/2016 a les 13:10

El davanter del CF Reus Fran Carbia, màxim anotador roig-i-negre aquesta temporada a la Segona Divisió, ha renovat vinculació amb el club de la capital del Baix Camp. Fran anunciarà l'acord amb l'entitat en una roda de premsa que tindrà lloc demà a les instal·lacions de l'Estadi i on compareixerà acompanyat de membres de la directiva.



El futbolista viu la seva quarta campanya a l'equip, on aquest curs ha fet sis gols que el destaquen com el setè millor artiller de la categoria de plata en què ara s'estrena. En les 15 jornades completades fins al moment, Fran ha pres part de 14 partits i acumula 12 titularitats que l'han convertit en un dels imprescindibles a la línia d'atac de Natxo González.



La darrera fita, la diana que, al minut 56 del duel contra el Nàstic, deixava a l'Estadi el primer derbi de la història a la Segona Divisió. Amb una progressió brutal des que s'enrolés al vestidor roig-i-negre de la mà de l'entrenador lleidatà Emili Vicente i el paper brillant que està desenvolupant en aquest debut al futbol professional, la renovació suposa per al CF Reus assegurar una de les seves més valuoses peces i que finalitzava contracte al juny ja havia aixecat l'interès d'altres clubs. En una entrevista concedida a l'octubre al Diari Més, Fran ja assegurava sentir-se «molt còmode» com a roig-i-negre tot i haver rebut «algunes trucades preguntant per la meva stiuació, però cap oferta» en els darrers mesos.