A sumar els pròxims punts abans de començar l'operació 'renove'

El Gimnàstic té ben clar que haurà d’entrar de ple en el mercat d’hivern per canviar, almenys, un terç de la seva plantilla

Actualitzada 22/11/2016 a les 21:54

Ningú podia pensar que a aquestes alçades de temporada el Gimnàstic de Tarragona estaria en una situació tan complicada i tan convulsa. L’equip que entrena Vicente Moreno només ha estat capaç de sumar 13 punts de 45 possibles, una situació que els col·loca com a cuers, molt destacats, de la Segona Divisió A.



No s’entén que un equip que la passada temporada va acabar tercer i que va estar a prop de pujar a Primera Divisió ara no doni amb la tecla, tenint en compte que la base de l’equip titular és pràcticament la mateixa. El club sap què ha de fer per revertir la situació, i s’ha posat mans a l’obra per intentar capgirar el mal moment. L’objectiu que s’han marcat Consell d’Administració i direcció esportiva, amb l’ajuda del cos tècnic, és ben clar: sumar el màxim nombre de punts fins que s’obri el mercat d’hivern. Un cop arribats a aquest punt, serà el moment d’Emilio Viqueira, ja que el gallec entrarà en acció.



El Nàstic té previst canviar, com a mínim, un terç de la plantilla. O sigui, donar aproximadament vuit baixes i que arribin entre sis i vuit futbolistes, jugadors de nivell i que ajudin al Nàstic a no tornar a caure al pou de la Segona Divisió B. La professionalitat és massa necessària pel club com per perdre-la a les primeres de canvi. La derrota a Reus d’aquest diumenge ha fet tornar a la realitat a un equip que només ha estat capaç de guanyar dos partits dels quinze en joc. El Reus va ser el clar vencedor. Va passar per damunt del Nàstic i, aquesta circumstància, ha fet acabar d’obrir els ulls al club.



De moment, no ha transcendit cap nom de cap futbolista que abandonarà el club (Rharsalla a banda), ni tampoc les posicions, encara que no cal saber àlgebra per conèixer les necessitats de l’equip.

Pel que fa a sortides, molts dels que van arribar en el mercat d’estiu tenen números per no complir ni una temporada de grana, mentre que en el capítol de fitxatges el club ha previst la contractació de, com a mínim, un central, un centrecampista, dos homes de la línia de mitges puntes (un banda i un mitja punta) i dos davanters. Una llista de sis que, segurament, s’acabarà ampliant.