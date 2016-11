Reus rep els esportistes participants als jocs Special Olympics

La competició donarà el tret de sortida aquest dijous amb les fases preliminars i de classificació

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 20:36

Els esportistes participants als jocs Special Olympics Reus 2016 han estat rebuts en un acte institucional al consistori reusenc. L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; Enric Blesa, director general Special Olympics i director dels jocs Reus 2016; el regidor d’Esports, Jordi Cervera; així com les regidores de Benestar Social, Montserrat Vilella; i de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores.



Durant l’acte, el consistori ha lliurat la bandera de Reus als representants dels clubs esporius de la ciutat que participen als jocs: Club Esportiu Alba, Taller Baix Camp i Club Esportiu Bellissens.



Durant set dies, aproximadament 800 esportistes es trobaran a Reus per participar en la cita esportiva més important de l’any a nivell europeu per a persones amb discapacitat intel·lectual, organitzada per Special Olympics Espanya i l’Ajuntament de Reus. Les sis disciplines esportives dels Jocs són natació, proves motrius, gimnàstica rítmica, pàdel i tennis. Les diferents delegacions arribaran a Reus el dimecres 23 de novembre i s'instal·laran a l'Hotel El Paso de Port Aventura. Dijous començaran les fases preliminars i de classificació, i la competició finalitzarà diumenge amb l’entrega de medalles i la posterior Festa de Cloenda, en un acte al qual es convida a participar a tota la ciutadania.



La Cerimònia d’Inauguració es durà a terme la nit del divendres 25 de novembre al Gran Teatre Imperial de la Xina de Port Aventura a porta tancada. La clausura, oberta al públic en general, es durà a terme a les 13 hores al Pavelló Olímpic de Reus.