El Nàstic guanya la Lliga Catalana de Patinatge de Velocitat

L'última prova de la competició es va disputar diumenge a Torredembarra

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 12:26

La secció del Nàstic de Tarragona de Patinatge de Velicitat es va proclamar diumenge passat Campiona de Catalunya, A Torredembarra es va celebrar la tercera i última jornada de la Lliga d’aquesta temporada, i el Nàstic hi va competir amb una trentena de patinadors.



La Lliga Catalana consta de tres curses: pista, indoor i circuit, que puntuen per la classificació final. Pel que fa a les classificacions individuals van ser molts els patinadors granes que van aconseguir bons resultats.



En federats, Ona Rodríguez (prebenjamí) va aconseguir el bronze, en categoria benjamí va destacar l’actuació de Júlia Espin, que va assolir la plata, i en masculí la dels seus companys Joel Martín i Ivan Almagro, plata i bronze respectivament.



En categoria màster van pujar al podi Alexandra Palos i Yolanda Ortiz, segona i tercera. En federats també van participar Ainoa Martín, Adriana d’Andrade, Judit Peñas, Marc Hernandez i Gonzalo Di Paolo.



La majoria dels podis, però, van arribar en les categories de promoció. En mini, les patinadores Paula Espín, Júlia Torres i Nicole Puig van omplir un podi grana assolint l’or, la plata i el bronze respectivament; per la seva banda, Aleix Pàmies va quedar tercer en masculí.



En categoria prebenjamí, Àlex Farré (1r masculí) i Carla Plana (2a femenina) van pujar també al podi. En categoria benjamí, Carla Farré assolia la primera posició, igual que Abril Pérez, en aleví. En aleví masculí va ser Jose Martínez qui va assolir l’or, seguit de Pau Tomàs, plata. Finalment, en categoria màster femení, es va completar el podi grana amb Maria Garcia, Ester Margalef i Lourdes Penas, respectivament.



En categoria promoció també van participar: Maria Sobradillo, Ferran Pamies, Noa Iglesias, Dana Giralt, Micaela Puig, Maria Pascual, Maier Torruella, Eric Rodriguez i Gisela Cortés.