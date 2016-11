El Cadet Base del Nàstic, campió de la Copa Catalana de Conjunts de Gimnàstica Rítmica

El grup, que ha competit amb 3 pilotes i dos cintes, s'ha imposat a l'Ametlla de Mar i al Montigalà Badalona

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 11:32

El Conjunt Cadet Base del Nàstic -format per Alejandra Pinilla, Laura Morell, Jéssica Navarro, Mia Albacar, Sara Castander i Sheila Sánchez i entrenat per Vito Grau- s’ha proclamat campió de la Copa Catalana de Conjunts de Gimnàstica Rítmica en la final celebrada a Manresa el darrer dissabte.



El grup ha competit amb 3 pilotes i 2 cintes i s’ha imposat a l’Ametlla de Mar, que ha quedat segon, i al Montigalà Badalona que ha ha quedat en tercera posició. Cal dir que aquest mateix conjunt també ha guanyat aquesta temporada el Campionat de Catalunya.



La resta dels conjunts participants del Nàstic també han obtingut bons resultats en la Final de Copa Catalana. En el nivell V/VI, s’han proclamat campions tant el Conjunt Benjamí, amb modalitat de mans lliures, com el Conjunt Júnior, amb 3 cordes i 2 pilotes. En nivell IV, el Conjunt infantil va quedar classificat en tercera posició en mans lliures.