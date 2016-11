«Si divendres pugem una marxa, sortirem de la zona de descens»

El jugador de 24 anys de Gabon valora la derrota contra el CF Reus i es mostra optimista pel que fa a l’encontre d’aquest divendres contra el Cádiz, que assegura que és una nova oportunitat per sortir d’aquesta situació

Actualitzada 21/11/2016 a les 22:04

Lévy Madinda, nascut a Gabon fa 24 anys, és un dels futbolistes de més cartell a la plantilla actual del Nàstic. El migcampista és un dels fitxatges estrella d’aquesta temporada, encara que ja era conegut per l’afició grana, ja que va jugar la segona meitat de la passada campanya a terres tarragonines, cedit pel Celta. Va ser un futbolista clau en la meravellosa temporada del Nàstic, i ara no acaba d’arrencar, igual que la resta de l’equip. El futbolista, però, té condicions per tornar a fer-se un lloc en el centre del camp i per ajudar els seus a sortir de la situació tan complicada en la qual es troben. Lévy Madinda va jugar durant tres temporades al Celta de Vigo B, i desde la temporada 2013-2014 va ser jugador del primer equip de l’equip de Vigo. L’any 2012 va ser inclós a la llista dels 18 jugadors que van representar al seu país als Jocs Olímpics.

— Des del principi sabíem que seria un partit difíci, que havíem de pressionar. No va ser el millor partit del Nàstic, crec que podríem haver fet alguna cosa més i haver sortit amb un bon resultat però finalment no vam poder. Ara tenim una nova oportunitat contra el Cádiz divendres.— Després dels últims partits he vist que l’equip ha millorat en molts aspectes. Crec que hem de donar una mica més i pensant en el partit de divendres pujar una marxa més. Crec que, si ho fem, sortirem d’aquesta zona de descens.— Mirant els companys sé que no és fàcil lidiar amb el que ens passa, però a cada partit sí que intentem donar el cent per cent. La temporada passada era diferent però actualment, amb la situació que estem vivint, tot és molt difícil. Crec que ja hem parlat massa i ara hem de passar a l’acció. El partit del divendres pot ser vital i és molt important per a nosaltres. S’ha de notar un canvi i sé que serem capaços de fer-ho.— No és que no estiguin a l’altura, simplement és que la situació no és fàcil. Quan arribes, t’has d’adaptar a una nova cultura, aprendre una nova llengua,... Quan jo vaig arribar també em vaig trobar en aquesta situació. Hi ha moltes coses que hi prenen part. També crec que és tema de confiança. Ells ho estan intentant.— D’això no puc dir res, per a mi el més important és que, primer, l’equip surti d’aquesta posició, i després haurem de tirar endavant.— Si parlem com a jugador, no. Tenim un bon grup i crec que només ens falta guanyar partits per agafar més confiança. Els jugadors que hi havia la temporada passada van fer una bona feina, i ara ho estem fent amb els que estem aquí. Hem de donar-ho tot i fer el que ens toca.— Sí, parlo sovint amb ell. En el seu moment em va ajudar molt. Quan vaig arribar em va acollir com el seu germà petit, i sempre em dóna molts consells.— La meva època al filial a Vigo era igual de complicat i difícil. Sé que hi ha jugadors de l’equip que mai han passat per aquesta situació, sembla molt difícil però crec que hem de confiar en nosaltres, anar a pels tres punts a cada partit i, sinó, intentar sumar un punt.— Això ho decideixen el director esportiu, l’entrenador i el president. Des del meu punt de vista amb el grup que tenim podem fer molt més del que estem fent.— Em trobo millor jugant d’interior, tot i que amb la selecció a vegades jugo en mitjapunta.— Sí, des que va arribar allà he parlat amb ell. Sé que és difícil, però ja li he dit que ha de fer la seva feina, ha d’intentar fer les coses bé i sé que al final ho aconseguirà.— No he parlat amb ell d’això, però, si torna, estaria bé per nosaltres.— No, estic pensant primer en l’equip, i crec que si ho faig bé aquí, també ho faré bé a la Copa Àfrica.