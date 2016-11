Curiositats del derbi Reus-Nàstic

El CF Reus va imposar-se, ahir al migdia, en el primer derbi de la història en categories professionals. Ho va fer contra el Gimnàstic de Tarragona, per un gol a zero, en un partit en el qual l’emoció no va estar només sobre la gespa ni a les graderies. Molta màgia el que va envoltar el duel. Ambdues aficions, amb alguna picabaralla sense gaire importància inclosa, van animar els seus des de fora del camp fins que hi van entrar. L’arribada de gent a l’Estadi es realitzava de forma constant, i les entrades estaven plenes.



També la d’autoritats, periodistes i d’altres acreditats, que és una on s’hi acostuma a entrar ràpid, ja que l’agilitat que aporta el club és més que notable. Ahir, però, un home molt habitual a l’estadi, va haver d’esperar una mica per poder entrar al que és casa seva. «Perdoni, no pot passar sense acreditació», li va dir el noi encarregat de la porta. «Sóc treballador del club», li va contestar l’home. «Com es diu?», li va replicar. «Sóc Ferran Asensio, secretari tècnic». Res més a dir.