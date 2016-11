Més de 700 discapacitats intel·lectuals participaran als Special Olympics

Els esportistes podran participar en sis disciplines diferents, entre les quals natació, bàsquet, tennis, pàdel, gimnàstica rítmica i proves motrius

EFE

Actualitzada 21/11/2016 a les 15:48

Més de 700 discapacitats intel·lectuals, entre ells 200 catalans, participaran en els jocs Special Olympics espanyols que se celebren del 23 al 27 de novembre a Reus.



El director general d'Special Olympic Espanya (SOE), Enric Blesa, ha expressat avui en l'acte de presentació l'objectiu d'aquest esdeveniment esportiu d'unir persones per practicar esport, «deixant de banda l'esport d'elit», i de donar visibilitat a les persones que pateixen diverses patologies.



La setena edició dels jocs, promoguts per l'Obra Social "la Caixa", reuneix persones amb discapacitat intel·lectual de tot Espanya, encara que aquest any també assistiran delegacions internacionals d'Holanda, Suïssa, França, Marroc i de la ciutat de Xangai, entre d'altres.



Els esportistes podran participar en sis disciplines diferents, entre les quals natació, bàsquet, tennis, pàdel, gimnàstica rítmica i proves motrius, aquesta última destinada especialment a les persones amb grans necessitats perquè puguin millorar el seu psicomotricitat.



El director corporatiu de l'Àrea Social de "la Caixa", Marc Simón, ha subratllat les «oportunitats d'igualtat que tenen aquests jocs» i «la importància de demostrar que tothom té la capacitat per fer-ho tot».



A l'acte de presentació dels jocs hi han assistit tres jugadors de bàsquet que participen en aquesta edició dels Special Olympics: Anna Coromina, que participa per quart any consecutiu, Alex Casanovas, que és entrenador de bàsquet i serà la primera vegada que forma part dels jocs, i Elvis Joel Barrera, que també experimentarà la competició per primera vegada.



Barrera ha anunciat l'entusiasme que sent per participar en els jocs i ha reconegut haver treballat molt per aconseguir arribar a competir, encara que sap que «la veritable competició es gaudeix guanyant i perdent».



Aquesta és la segona vegada que Reus acull els Special Olympics, la primera va ser l'any 1996, i en aquesta ocasió 400 voluntaris donaran suport a l'organització en tasques en punts d'informació, control d'accessos, transport, megafonia, protocol, fotografia i premsa.



En paral·lel a la competició esportiva, els jocs també ofereixen un programa de salut gratuït dedicat a atendre persones amb discapacitat intel·lectual que compta amb experts en fisioteràpia, podologia, oftalmologia i en hàbits saludables.