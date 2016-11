Expulsen un jugador del juvenil B del CF Reus per animar el Nàstic al derbi

El futbolista de la base roig-i-negra mostra el desconcert a través de les xarxes socials i apunta que «en cap moment volia danyar la imatge del club ni molt menys faltar al respecte»

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 14:22

Un jugador del juvenil B del CF Reus, Ruben Sánchez Giner, ha estat expulsat del club roig-i-negre per haver animat del costat tarragoní, amb l'afició del Nàstic, durant la disputa del derbi, aquest diumenge. El mateix futbolista feia ahir pública la seva situació mitjançant una entrada de Facebook, on lamentava que «jo era fins a dia d'avui jugador del Reus Deportiu i m'han expulsat del club pel derbi essencialment» i concretava que «com és de pensar, jo sóc del Nàstic de tota la vida i he anat al partit amb l'afició del Nàstic i amb la camiseta del Nàstic. Res més. No he estat en contra del Reus ni molt menys he infravalorat el club». Segons el relat del juvenil, la decisió d'apartar-lo de l'entitat de la capital del Baix Camp li va ser comunicada a les sis de la tarda, al desenllaç del partit que posava el seu equip davant La Floresta: «He sortit del vestidor i allí dins l'estadi a un costat m'han vingut els coordinadors i de mala manera m'han explicat el que he fet i que és una falta de respecte al club. Han decidit així expulsar-me, quedant jo ara sense equip».



El propi futbolista, que va adquirir les entrades per al CF Reus-Nàstic amb el seu carnet de soci grana després que «per motius personals no les vaig poder treure amb el del Reus», demanava disculpes en la mateixa entrada, on deia que «ho he fet inconscientment» i subratllava que «en cap moment volia danyar la imatge del club i molt menys faltar al respecte» «El que m'ha fet mal és que m'han fet fora i podrien haver fet servir un altre càstig», concloïa el text, on el jugador es dolia de «la manera com m'han fet fora». El missatge del jugador del juvenil B del CF Reus, que té 17 anys i és del Morell, generava un allau de suports a la mateixa plataforma, compartit per una cinquantena de persones que, en els comentaris, al·ludien al «caràcter formatiu» que ha de ser propi de l'esport base i apuntaven que «si no has anat en contra de la teva samarreta, no és cap falta de respecte». La mare del noi denunciava també la situació a través de les xarxes socials, on explicava que el futbolista «sempre ha estat del Nàstic fins a la medul·la» i mostrava el desconcert davant aquesta decisió. Des del CF Reus declinaven pronunciar-se en relació a aquests fets, almenys de manera oficial. L'estiu passat, Iván Taranilla i Marc Carrasco van ser presentats com a coordinadors de la base roig-i-negra.