Els competidors del gimnàs Damián van aconseguir 4 medalles d'or i cinc de plata

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 15:05

Barcelona ha acollit aquest diumenge el campionat de Catalunya Junior de taekwondo. Els competidors del Gimnàs Damián van aconseguir quatre medalles d’or per Martina Elorduy, Laura Olive, Ariadna Marcos i Natalia Moreno; i 5 medalles de plata per Mauro Ortiz, Pablo Dioszegi, Sebastian Iulian, Alexia Ferre, Sandra López i Ester Asensio. Gràcies a aquests resultats Taekwondo Damián s’ha proclamat campió de Catalunya per equips.



El pròxim repte pel gimnàs reusenc serà el campionat d’Espanya per Clubs al mes de desembre a Alacant.