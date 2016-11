El Club Bàsquet Constantí presenta els seus equips

Manté les dues formacions en la categoria Sènior Masculí i com ha novetat compta amb un equip a la categoria Cadet

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 16:17

El Pavelló Esportiu va acollir aquest 20 de novembre la presentació oficial dels tres equips que conformen el Club Bàsquet Constantí. La presentació es va fer davant de l’afició aprofitant la jornada del diumenge.



Aquesta temporada 2016-2017, el Club manté els dos equips en la categoria Sènior Masculí: Sènior A i Sènior B. La gran novetat és la creació d’un equip a la categoria Cadet, amb el qual es vol començar a impulsar el bàsquet base al municipi.



A més de la presentació oficial dels equips, el Pavelló Poliesportiu municipal també va viure una intensa jornada de bàsquet amb partits de lliga dels tres equips. L’equip Cadet va obrir la tarda amb derrota davant el CB Valls per 10 a 116. L’equip Sènior B també va caure derrotat per 54 a 65 davant el C.B. Vila-seca Blau. Per altra banda, el Sènior A va aconseguir una important victòria contra el CB Bellvei imposant-se per 71 a 65.