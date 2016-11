Les millors imatges del l'ambient viscut abans del derbi

Les dues aficions han gaudit de valent de la jornada

Actualitzada 20/11/2016 a les 17:56

Les aficions de CF Reus i Nàstic han estat grans protagonistes del derbi d'aquest migdia, en el qual els resuencs s'han imposat per 1-0.



Abans del duel, hi ha hagut algun petit incident, però que ha quedat en res, tot controlat per les forces de seguretat, que s'han encarregat de vetllar per la integritat dels assistents.



Aproximadament dues hores abans de l'enfrontament, ambdues aficions ja cridaven i animaven els seus.