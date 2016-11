Natxo González: «La intel·ligència s'ha d'imposar al cor»

L'entrenador del CF Reus confirma el retorn de Melli i d'Olmo

Redacció

Actualitzada 18/11/2016 a les 16:48

«Hi ha un sentiment especial pel derbi, però guanyarà el més intel·ligent. S’ha d’imposar la intel·ligència sobre el cor». Aquesta és la forma que creu més vàlida Natxo González, entrenador del CF Reus, per sumar els tres punts diumenge, a casa, contra el Nàstic.



El basc també ha desvetllat aquest migdia en roda de premsa que dos futbolistes que havien estat absents en les darreres convocatòries causen alta. En aquest sentit, ha detallat que «Melli i Olmo poden arribar al partit. Demà entraran amb el grup i, depenent de la seva resposta, veurem què fem».



Natxo haurà de lamentar la baixa de Máyor, futbolista que es perdrà el duel per un trencament de grau 1 del tendó de l’adductor llarg de la cama esquerra. El tècnic, però, s'hi resigna, i assegura que «entrarà un altre jugador i, tot i que aquest no sigui de les mateixes característiques, no canviarà gaire».



«He intentat que sigui una setmana el més normal possible. Fora dels entrenaments hi ha hagut tertúlies i entrevistes, però a nivell futbolísitc hen tractat de buscar la normalitat», ha manifestat sobre els dies previs al derbi.



Sobre el rival, ha destacat la figura de Juan Muñiz, que està en estat de gràcia amb el Nàstic. «Muñiz està en aquest moment que, de tot el que toca, en treu or. Hem d’intentar tallar el problema d’arrel. Álex López és el futbolista que provoca gairebé totes les faltes en aquella zona», ha sentenciat.