El Nàstic treballa en la rescissió del contracte de Mohammed Rharsalla

Actualitzada 08/11/2016 a les 21:23

Ningú es desviarà ni un centímetre de les normes del club. Sota aquesta màxima, el Gimnàstic de Tarragona està treballant de valent en la rescissió del contracte de Mohammed Rharsalla, jugador que porta ja alguns dies apartat de l’equip per indisciplina i que té comptats els seus dies com a jugador grana.



Sense explicar quins són els motius concrets que han portat a l’hispano-marroquí a trobar-se en aquesta situació, segons ha pogut saber aquest diari són diversos els actes d’indisciplina que ha comès el futbolista. De fet, un d’aquests, i que no ha sortit a desmentir el club grana, és que va faltar a un entrenament de recuperació sense justificació o, almenys, amb un motiu que no va convèncer ni a Vicente Moreno ni, en conseqüència, al club.



Va ser el passat 26 d’octubre quan, mitjançant un comunicat, el Nàstic va explicar que el futbolista, a partir de llavors, entrenaria a banda de la resta de companys, ja fos sobre la gespa o mitjançant altres tipus de preparació. Vicente Moreno, en ser preguntat diverses vegades en les seves compareixences de premsa, sempre ha assegurat que no tolerarà actituds fora del codi intern, tot i que mai ha volgut entrar en detalls pel que fa a la situació del seu encara jugador.



El futbolista ha estat sancionat amb una dura multa econòmica i ara sap que li queda poc com a futbolista grana. Fa ja alguns dies que el club tarragoní treballa, sense pressa però sense calma, en la liquidació d’un jugador que, en haver-se saltat el codi de disciplina, probablement marxarà amb una situació indemnitzatòria per sota de les seves expectatives. De fet, en els pròxims dies hi haurà notícies al respecte i, amb tota seguretat, Rharsalla deixarà de ser jugador del Nàstic abans que comenci el mercat d’hivern.



La participació de Rharsalla amb el Nàstic no ha estat precisament molt important, encara que durant el principi de la temporada va ser un dels futbolistes preferits per Vicente Moreno. El futbolista, en el que va de Lliga, ha disputat vuit enfrontaments. En dos d’ells ha estat titular i, en els sis restants, ha sortit des de la banqueta. Cal recordar que Mohammed Rharsalla ha marcat un gol aquesta temporada. Va ser el que va anotar a Osca, que va significar l’1-1 amb què va acabar el partit, sumant un punt que pot ser vital de cara al final de la temporada. El club s’ha vist abocat a prendre la decisió, tot i que prèviament als actes d’indisciplina el futbolista comptava per a Vicente Moreno.