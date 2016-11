El CBT viatja a Gandia amb Diego Gallardo sense estar al cent per cent

L’andalús arrossega molèsties musculars des de la primera jornada de lliga però, en principi, Berni Álvarez podrà comptar amb ell sense problemes

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 21:31

El Club Bàsquet Tarragona va viatjar aquest dimarts a Gandia per tal de disputar la setena jornada de la lliga LEB Plata, una jornada que es disputa íntegrament entre setmana. Els cebetistes buscaran a Gandia reafirmar la reacció que ja va començar el dissabte passat amb la clara victòria a casa contra l’Alcázar. L’equip del Serrallo afronta el partit sense baixes, pel que Berni Álvarez podrà comptar amb la totalitat de la plantilla.



Diego Gallardo és l’home que més preocupa als serveis mèdics del club, el jugador arrossega molèsties musculars des de la primera jornada de lliga. Després que aquests problemes s’agreugessin el passat dissabte durant el partit contra l’Alcázar Gallardo ha entrenat a un ritme menor que els seus companys, no obstant això, l’escorta sevillà estarà a la disposició de Berni per al partit. Actualment, el CBT ocupa l’onzena posició en la taula, a solament una victòria dels llocs de play-off, encara que també amb els mateixos triomfs que CB L’Hospitalet, que actualment marca el descens a lliga EBA.



Per la seva banda, el Gandia arrossega una ratxa de quatre derrotes seguides, actualment ocupa la penúltima posició amb una sola victòria, aconseguida a casa en la segona jornada de lliga. El UPB Gandia va aconseguir l’ascens a LEB Plata la passada temporada, quan els valencians van aconseguir realitzar una extraordinària temporada de la mà del tècnic Víctor Rubio, i amb el veterà Shawn Miller com a pilar fonamental. Tot i aixó, aquest any la temporada no ha començat com s’esperava per a Gandia. Un calendari molt exigent i alguna derrota ajustada fan que els valencians arribin al partit de demà amb alguna urgència en la classificació. Compten amb una plantilla àmplia, cap jugador supera els 10 punts per partit, però tenen molts jugadors capaços d’assumir responsabilitat ofensiva.



El montenegrí Vladimir Tomasevic és un dels jugadors més importants amb 9,2 punts per partit, el veterà Shawn Miller torna a liderar el joc interior de Gandia, amb 42 anys, Miller té una mitjana de 14,3 punts de valoració per partit. El base de l’equip local, Kevin Navarro és un altre dels jugadors que la defensa blava haurà de tenir molt en compte. UPB Gandia té un dia més de descans que el CBT, ja que va disputar l’anterior jornada en divendres. Per a Berni Álvarez és un partit important, ja que «venim de trencar una ratxa de 4 derrotes seguides, tornar a jugar després de només tres dies és positiu per a nosaltres, hem d’insistir amb les coses que fem bé». Respecte al rival del CBT, el UPB Gandia, l’entrenador cebetista diu que «és un equip competitiu, que ara com ara no ha tingut sort amb el calendari. Tenen molts punts d’atenció ofensius, no hi ha jugadors que destaquin però tots poden tirar».