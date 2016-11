Miguel Cardenal deixa el Consejo Superior de Deportes

La seva figura ha estat considerada des de Tarragona una de les peces que bloquejaven els Jocs Mediterranis i que han desembocat en l'ajornament de la cita olímpica

EFE/Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 13:39

Miguel Cardenal, que va ser nomenat president del CSD el gener de 2012, ha anunciat aquest dimarts que no continuarà en el seu càrrec en aquesta nova legislatura política que s’acaba d’iniciar.



En una compareixença de premsa convocada dilluns, i després de repassar les mesures preses pel CSD en els últims cinc anys, Cardenal va assenyalar que deixava la feina «més bonica que hi pot haver».



El fins ara titular del Consell va dir que, abans d’anunciar que no continuarà en el càrrec, havia esperat a conèixer l’abast de la querella que l’expresident de la Federació Espanyola de Tennis, José Luis Escañuela, havia presentat contra ell. La querella va ser arxivada, segons es va saber dilluns.



«En el moment que vaig conèixer l’arxiu de la querella de la Federació Espanyola de Tennis vaig tenir temps de reflexionar del passat i dels reptes futurs. En la Federació de Tennis hem impulsat una reforma d’estatuts que impulsava la limitació de mandats i seria poc coherent allargar el meu mandat tant temps», va dir Cardenal.



De tota manera, és públic l'enfrontament que manté Cardenal amb el màxim responsable del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. De fet, aquest enfrontament ha estat un dels arguments que s'ha utilitzat per intentar explicar perquè s'ha arribat a la situació de l'ajornament dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017.



El COE, juntament amb la Fundació municipal, és l'impulsor dels jocs tarragonins i quan es va exposar aquest dilluns el motiu que ha obligat a l'ajornament s'ha apuntat a conceptes de manca de finançament per part del Govern estatal. El Consejo Superior de Deportes és un organisme que en depèn i s'especulava que amb la incorporació del nou ministre, Méndez de Vigo, un dels primers càrrecs que 'saltaria, seria el de Cardenal.



«Aquest és el treball més bonic que he tingut en la meua vida. He valorat l’opció de seguir un temps per acabar amb el desenvolupament del Reial Decret-Llei de drets de televisió. Tinc il·lusió en això, també la de poder treballar en un entorn econòmic diferent, però entenc que cal prendre decisions importants que condicionen el cicle», va confessar.



«Són gairebé cinc anys els que porto en el CSD i crec que en aquest temps hem canviat aspectes molt importants de l’esport espanyol. Primer el futbol professional. Ha estat un problema endèmic la seva crisi financera perquè veníem amb vagues, problemes econòmics i fins i tot es van utilitzar els diners de la quiniela per pagar a jugadors», va declarar.



«Ara mateix el futbol espanyol, amb les reformes que s’han impulsat, ha canviat radicalment. El futbol espanyol és una referència mundial, està sanejat, i hem estat posats d’exemple», va confessar.



Miguel Cardenal va voler «recordar» que durant el seu mandat s’ha «aprovat una llei que dóna estabilitat a la comercialització dels drets de televisió i es continua treballant en això».



«El problema del deute amb Hisenda ha perdut qualsevol urgència, està pràcticament resolt i queda poc perquè desaparegui. Això s’ha acompanyat de mesures solidàries. Un 1% de la recaptació, que calculem en 15 milions d’euros, el doble del programa ADO a beques, servirà per pagar donar Seguretat Social a esportistes d’alt nivell. Pensem que a més sobraran diners i podrem finançar beques. És un avenç important que ha permès ajudar la resta d’esports», va assenyalar.



Miguel Cardenal també va parlar sobre el treball que s’ha realitzat des de la seva entitat en «el tema de la lluita contra el dopatge».





«Ara s’és extraordinàriament rigorós en el control dels diners publics. La immensa majoria de l’esport espanyol vol transparència i complir la legalitat. Les federacions ens han ajudat i han demostrat el compromís dels valors socialment compartits», va declarar.



«Aquests anys m’han costat un desgast personal important, s’han posat querelles contra mi, però des del primer dia hem garantit el màxim rigor i el respecte a la legalitat sigui qui sigui l’interlocutor del CSD», va manifestar.



«La valoració global d’aquests cinc anys és que han estat meravellosos. Les raons estan justificades, ho he meditat, i qui vingui ho farà igual o millor, però la millor valoració d’aquest temps és que l’esport espanyol està a unes mans magnifiques», va concloure.