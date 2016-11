El jugador de l'Espanyol Leo Baptistao, al CF Pobla de Mafumet

El brasiler va respondre a les preguntes dels més petits de la casa

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 15:55

El futbolista Leo Baptistao va visitar aquest passat dilluns les instal·lacions municipals del CF Pobla de Mafumet. El davanter del RCD Espanyol, i exjugador de l'Atlético de Madrid, va contestar a les preguntes del planter del conjunt pobletà, i va explicar anècdotes de la seva trajectòria com a futbolista. El jugador brasiler també es va atrevir amb la pilota, a més de firmar autògrafs i fer-se fotografies amb els joves futbolistes.



Durant el recorregut per l’estadi municipal, Baptistao va ser guiat per Joan Maria Sardà, alcalde del municipi pobletà, i Jordi Roca, un dels coordinadors del futbol base del CF Pobla de Mafumet. El batlle pobletà li va explicar a Baptistao alguns detalls de la reforma dels vestidors de la graderia de tribuna del camp, inspirats precisament, en els vestidors de l'estadi de Cornellà-El Prat.



Baptistao va poder conèixer de primera mà que l’estadi municipal de La Pobla de Mafumet és seu del Jocs Mediterranis Tarragona 2018, on es disputaran partits de competició oficial dels Jocs. Abans de marxar l’alcalde li va fer entrega de dos llibres: un recull fotogràfic de La Pobla de Mafumet i un altre de la història del club.