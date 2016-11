Una errada puntual condemna un Reus que mai es rendeix

El Llevant guanya 0-1 gràcies a un gol d'un Roger que aprofita una mala entrega en defensa de Pichu Atienza

Gerard Faiges/Vicente M. Izquierdo

Actualitzada 06/11/2016 a les 22:14

El CF Reus cau derrota 0-1 contra el líder Llevant, que s'emporta els tres punts gràcies a una errada garrafal de Pichu Atienza en defensa. El central ha realitzat una mala entrega defensiva i ha deixat venut Edgar Badia, que s'ha trobat sol davant del punta del Llevant als 62 minuts i que no ha pogut fer res per evitar la diana.



En el primer acte, Fran Carbia i Máyor han gaudit de les millors ocasions reusenques. El primer, amb un tret creuat i, el segon, amb un tret quan el punta s'havia plantat dins de l'àrea. Máyor no ha pogut batre el meta tot i l'1 contra 1.



A la segona meitat, el gol dels valencians ha fet baixar la moral dels reusencs, tot i que aquests han donat la cara en tot moment. Fins i tot, en el darrer sospir, Ángel ha tingut l'empat, de cap. Era el minut 94', i el defensor s'ha enlairat, rematant, i trobant-se al porter visitant, molt encertat durant la tarda d'avui.