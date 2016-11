Duel de titans entre CF Reus i Llevant a les 20 hores

Espectacular duel el que tancarà aquest vespre la jornada a Segona Divisió A. CF Reus i Llevant mesuraran forces a terres reusenques a partir de les 20 hores.



El duel serà entre tot un campió i un líder. El campió és un CF Reus que ha demostrat que pot guanyar a qualsevol i que és, sense cap mena de dubte, l'equip de moda a la categoria de plata. El líder, com no, un Llevant que s'ha proposat tornar a Primera Divisió per la via ràpida i, si continua així, ho aconseguirà.



No hi haurà favorits en un enfrontament pel qual s'esperen les graderies completament plenes. I és que l'Estadi vol tornar a viure un triomf reusenc després de l'ensopegada a Osca, on els de Natxo González van caure 2-1 amb remuntada inclosa del rival.



Aquell partit va deixar algun efecte col·lateral, com és la sanció de Melli, que haurà de veure el partit de la graderia, després de ser expulsat per doble targeta groga.



A la porteria actuarà Edgar Badia, mentre que per davant ho faran Alberto Benito, Olmo, Pichu Atienza i Ángel. Per davant, Albísteigui i Folch són actualment els titulars, mentre que a les mitges puntes Jorge podria actuar a l'esquerra, Miramón a la dreta i Carbia, al centre. A la punta, Máyor no ha donat motius perquè el canviïn.