I per què no a Miranda?

El Nàstic busca aquest migdia, a les 12 hores, la primera victòria de la temporada, contra el Mirandés

Actualitzada 05/11/2016 a les 17:09

No importa com, però el Nàstic ha de tornar amb els tres punts de Miranda de Ebro. Jugant bé, malament o regular. És indiferent, però l'equip de Vicente Moreno sap que només val la victòria, la que seria la primera de la temporada amb tretze jornades ja disputades.



Els tarragonins s'enfronten, a partir de les 12 hores, a un rival molt especial, un equip que juga diferent a la resta, i que pot servir de punt d'inflexió per al conjunt grana. El Mirandés, amb un 3-4-3 més que alegre, sempre intenta buscar la porteria contrària, sense concessions. Pot ser una bona oportunitat perquè el Nàstic es consolidi defensivament d'una vegada per totes i que acabi amb la porteria a zero.



Són moltes les baixes que tindrà Vicente Moreno. Des dels lesionats Reina (també sancionat amb quatre partits), José Carlos i Iago Bouzón, als sancionats Lopo (amb quatre partits) i Sergio Tejera, sense deixar de banda a Rharsalla, que està apartat de l'equip.



Tot i això tornen després de complir sanció homes vitals en l'esquema de Vicente Moreno, com Gerard Valentín o Xavi Molina, a banda de Maloku, que ha estat un dels 19 escollits per viatjar a Miranda.



Així les coses, l'equip que podria proposar Vicente Moreno el formarien Dimitrievski a la porteria; Gerard Valentín, Xavi Molina, Suzuki i Mossa en defensa; Cordero i Madinda en el doble pivot; Jean Luc o Lobato en banda dreta, Muñiz d'enllaç, Giner a la banda esquerra i Álex López en punta.



Si el tècnic grana apostés per jugar amb dues puntes clares, com Álex López i Uche, Giner seria el sacrificat a la línia immediatament anterior.