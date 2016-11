L'RCT Barcelona es proclama campió d'Espanya a Tarragona

Ha derrotat a la final el CT València per 4-1 a les instal·lacions del Club Tennis Tarragona

L'RCT Barcelona s'ha proclamat per tercer any consecutiu campió del nacional masculí, en vèncer a la final el CT València per 4-1, que s'ha celebrat al CT Tarragona.



El punt decisiu se l'ha emportat Albert Montañés, que ha guanyat Ricardo Ojeda per un 7-6 i 6-4, i que li ha donat al seu equip el trenta-tresè títol dels 47 campionats disputats.



L'RCT Barcelona-1899 i CT València han arribat a la final a Tarragona (Tarragonès) després de superar en semifinals el CT Barcino (4-1) i el CT Chamartín (4-1), respectivament.